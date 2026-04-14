Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trốn truy nã suốt 40 năm, thay tên đổi họ rồi liên tục phạm tội mới

Tuyến Phan
Tuyến Phan
14/04/2026 09:13 GMT+7

Trong quá trình trốn truy nã suốt 40 năm, người đàn ông di chuyển qua nhiều địa phương, thậm chí ra nước ngoài, liên tục thay đổi danh tính nhằm tránh bị truy bắt.

Công an xã Vĩnh Chân (Phú Thọ) vừa bắt giữ Cù Ngọc Tân (67 tuổi, trú trên địa bàn), người đã trốn truy nã suốt 40 năm qua.

Sau khi bắt giữ, Công an xã Vĩnh Chân đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Trại giam Tân Lập (Bộ Công an) để xử lý theo quy định.

- Ảnh 1.

Cù Ngọc Tân bị bắt giữ sau khi trốn truy nã suốt 40 năm

ẢNH: CACC

Công an cho biết, năm 1986, Cù Ngọc Tân bị TAND Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên phạt 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi chấp hành án tại Trại giam Thanh Hà (cũ), đầu năm 1987, đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ và bị phát lệnh truy nã.

Suốt 40 năm lẩn trốn, Cù Ngọc Tân di chuyển qua nhiều địa phương, thậm chí ra nước ngoài, liên tục thay đổi danh tính, nhân thân nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Đặc biệt, trong thời gian này, đối tượng tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật dưới các tên gọi khác nhau, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Hôm 11.4, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Vĩnh Chân xác định Cù Ngọc Tân đã quay trở về nước và đang lẩn trốn tại địa bàn Hà Nội, nên lập tức xây dựng kế hoạch truy bắt.

Tại thời điểm bắt giữ, Cù Ngọc Tân không chống trả. Khi thấy công an, người này lập tức thừa nhận hành vi trốn truy nã.

Bị can giết người trốn truy nã đặc biệt ra đầu thú

Bị can giết người trốn truy nã đặc biệt ra đầu thú

Sau nhiều tháng trốn truy nã đặc biệt, bị can Trần Quốc Tuấn vừa đến Công an xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ đầu thú về hành vi giết người.

Khám phá thêm chủ đề

Phú Thọ trốn truy nã Công An Phú Thọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận