Trốn truy nã suốt 40 năm, thay tên đổi họ rồi liên tục phạm tội mới

Công an xã Vĩnh Chân (Phú Thọ) vừa bắt giữ Cù Ngọc Tân (67 tuổi, trú trên địa bàn), người đã trốn truy nã suốt 40 năm qua.

Sau khi bắt giữ, Công an xã Vĩnh Chân đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Trại giam Tân Lập (Bộ Công an) để xử lý theo quy định.

Công an cho biết, năm 1986, Cù Ngọc Tân bị TAND Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên phạt 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi chấp hành án tại Trại giam Thanh Hà (cũ), đầu năm 1987, đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ và bị phát lệnh truy nã.

Suốt 40 năm lẩn trốn, Cù Ngọc Tân di chuyển qua nhiều địa phương, thậm chí ra nước ngoài, liên tục thay đổi danh tính, nhân thân nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Đặc biệt, trong thời gian này, đối tượng tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật dưới các tên gọi khác nhau, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Hôm 11.4, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Vĩnh Chân xác định Cù Ngọc Tân đã quay trở về nước và đang lẩn trốn tại địa bàn Hà Nội, nên lập tức xây dựng kế hoạch truy bắt.

Tại thời điểm bắt giữ, Cù Ngọc Tân không chống trả. Khi thấy công an, người này lập tức thừa nhận hành vi trốn truy nã.