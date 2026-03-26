Khởi tố vụ án hình sự băng nhóm giật dây chuyền ở Tân Huê Viên

Ngày 26.3, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp giật tài sản (giật dây chuyền) tại Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (Công ty Tân Huê Viên, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ).

Theo Công an thành phố Cần Thơ, vụ án trên do hai chị em Huỳnh Thị Bích Thủy (42 tuổi), Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi, cùng ở khóm Châu Thới 1, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) và đồng bọn thực hiện. Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã khởi tố nhiều bị can liên quan trong vụ án này.

Hình ảnh băng nhóm dàn cảnh giật dây chuyền của nữ du khách (áo đỏ) tại Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Công an thành phố Cần Thơ xác định đây là một nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, hoạt động trên địa bàn rộng, di chuyển nhiều nơi, bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Băng nhóm này chuyên đến các lễ hội, sự kiện tập trung đông người trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Khi phát hiện người có mang theo dây chuyền, túi, nhóm này sẽ vây ráp tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để cho một số đồng bọn núp sau nhanh chóng cướp giật hoặc móc túi rồi chuyền tay nhau tẩu tán.

Để phục công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án nói trên, Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị UBND xã, phường thuộc thành phố Cần Thơ chỉ đạo đài truyền thanh cùng cấp đăng thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đã thông báo truy tìm, kêu gọi 14 nghi phạm liên quan đến vụ án giật dây chuyền tại Công ty Tân Huê Viên ra đầu thú. Tính đến nay, công an đã bắt được 20 nghi phạm trong vụ án này.