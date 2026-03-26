Vụ giật dây chuyền ở Tân Huê Viên: Truy tìm thêm 14 nghi phạm

Thanh Duy
26/03/2026 10:17 GMT+7

Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục truy tìm thêm 14 nghi phạm có liên đến vụ dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên.

Ngày 26.3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đang tiếp tục truy tìm thêm 14 nghi phạm liên quan đến vụ dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên (Công ty Tân Huê Viên, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ).

8 trong số 14 nghi phạm đang bị Công an thành phố Cần Thơ truy tìm vì có liên quan đến vụ giật dây chuyền ở Công ty Tân Huê Viên

Trong 14 nghi phạm đang bị truy tìm, có 11 người ở tỉnh An Giang, gồm: Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi, ở phường Châu Thới), Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, ở phường Rạch Giá), Tô Văn Bé Mười (66 tuổi, ở xã Định Mỹ), Sao Văn Đức (34 tuổi, ở phường Rạch Giá), Nguyễn Văn Linh (41 tuổi, ở phường Châu Đốc), Lê Minh Sơn (37 tuổi, ở phường Rạch Giá), Lê Minh Trâm (34 tuổi, ở phường Rạch Giá), Trần Ngọc Huyền (36 tuổi, ở xã Mỹ Đức), Nguyễn Thị Diễm (28 tuổi, ở phường Rạch Giá), Nguyễn Văn Tuấn (51 tuổi, ở xã An Phú), Nguyễn Thị Kim Phượng (54 tuổi, ở phường Long Xuyên).

Còn 3 nghi phạm khác là Hồ Thị Thanh Tuyền (49 tuổi, ở phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) và Nguyễn Thị Liểu (38 tuổi), Nguyễn Văn Trường Giang Anh (37 tuổi, cùng ở xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp).

Công an thành phố Cần Thơ kêu gọi những nghi phạm đang lẩn trốn nêu trên nhanh chóng trình diện cơ quan chức năng. Đồng thời, đề nghị gia đình, người thân các nghi phạm này, cùng các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp tích cực giáo dục, thuyết phục, tạo mọi điều kiện thuận lợi để họ ra đầu thú.

Trước đó, ngày 23.3, nghi phạm Nguyễn Văn Thanh (44 tuổi, ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã ra đầu thú. 

Đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã bắt được 20 nghi phạm trong vụ giật dây chuyền ở Công ty Tân Huê Viên, trong đó Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi, ở tỉnh An Giang) là người cầm đầu. Có 17 nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự, 3 nghi phạm không bị tạm giữ do đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ. 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng để truy bắt những nghi phạm còn lại trong vụ giật dây chuyền tại cơ sở của Công ty Tân Huê Viên

Trước đó, ngày 10.3, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nữ du khách bị giật dây chuyền tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên.

Trong đoạn clip, nữ du khách đang đứng thì có một nhóm người tiến lại gần. Họ đi vây vòng, rồi thu hẹp khoảng cách tạo nên cảnh chen lấn, đông đúc, cuốn nữ du khách vào giữa. Du khách này cố gắng đi ra ngoài nhưng không thể.

Khi nữ du khách loay hoay tìm lối thoát thì có 2 phụ nữ đứng sát phía sau. Một người giơ tay lên trán, người còn lại liền đưa tay lên giật đứt sợi dây chuyền của nữ du khách. Sự việc diễn ra chớp nhoáng, thuần thục chưa đầy 2 giây. Cú giật mạnh khiến nạn nhân hốt hoảng, thất thần vì mất tài sản và ngơ ngác không biết thủ phạm là ai. Sau khi gây án, nhóm người nhanh chóng tản đi.


