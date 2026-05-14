TP.HCM: Truy bắt nhóm người xông vào nhà hành hung, cướp tài sản để đòi nợ

Trần Kha
14/05/2026 12:34 GMT+7

Liên quan vụ nhóm người xông vào nhà hành hung, cướp tài sản tại xã Nhuận Đức, TP.HCM, cơ quan chức năng đã bàn giao hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng.

Ngày 14.5, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết Công an xã Nhuận Đức đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công nhóm người xông vào nhà hành hung, cướp tài sản của người dân trên địa bàn.

Các đối tượng tại trụ sở công an

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 9.5, Ngô Quang Thức (41 tuổi), Ngô Hoài Tấn (44 tuổi) và Nguyễn Ngọc Kim Loan (32 tuổi, cùng ở phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) đi ô tô đến nhà anh T.C.H (xã Nhuận Đức, TP.HCM) để tìm một phụ nữ tên E. nhằm đòi nợ thuê (theo ủy quyền của một người tên Bắc).

Tại đây, dù chủ nhà là anh H. xác nhận bà E. không có mặt, nhưng nhóm người vẫn tỏ thái độ hung hãn. Đối tượng Thức đã dùng đá ném trúng chân ông T.V.H (bố anh H.) gây thương tích, sau đó phá cổng, cùng Tấn xông thẳng vào bên trong sân nhà để uy hiếp.

Tiếp đó, Ngô Hoài Tấn nhặt một gậy gỗ dài khoảng 1,2 m vung lên đe dọa, đuổi đánh khiến anh H. phải tháo chạy ra phía sau để thoát thân. Lúc này, Thức thản nhiên lục soát, chiếm đoạt một máy cưa xích cùng 10 m dây tưới nước rồi mang ra xe ô tô.

Khi anh H. quay lại tìm cách ngăn cản để lấy lại tài sản, Thức tiếp tục dùng tay đánh mạnh vào mặt khiến nạn nhân bị rách môi, chảy máu. Sau khi gây án, nhóm người nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhuận Đức phối hợp cùng Viện KSND khu vực 8 khẩn trương khám nghiệm hiện trường và tiến hành truy xét nóng. Với tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm, chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, lực lượng chức năng đã xác định vị trí và triệu tập thành công nhóm Thức, Tấn và Loan.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện hồ sơ vụ việc "xông vào nhà hành hung, cướp tài sản" nói trên đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC01) Công an TP.HCM để điều tra, xử lý.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an xã Nhuận Đức đưa ra những lưu ý quan trọng để người dân tránh vi phạm pháp luật cũng như bảo vệ quyền lợi bản thân trong các tranh chấp dân sự.

Mọi tranh chấp nợ nần cần giải quyết qua tòa án. Hành vi dùng vũ lực đòi nợ đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Không ủy quyền đòi nợ cho các đối tượng có biểu hiện côn đồ để tránh liên đới trách nhiệm hình sự. Khi bị đe dọa, hãy lập tức liên hệ công an xã hoặc cơ quan gần nhất để được bảo vệ tính mạng và tài sản. Mọi hành vi xâm phạm thân thể và tài sản của công dân dưới bất kỳ danh nghĩa nào đều sẽ bị xử lý nghiêm.

