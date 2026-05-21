Thời sự Pháp luật

Bắt nam thanh niên nhiều lần quan hệ tình dục với bạn gái 'nhí'

Trần Cường
21/05/2026 12:35 GMT+7

Sau khi phát sinh tình cảm yêu đương, Đỗ Thế Hải (22 tuổi) ở Hưng Yên đã nhiều lần quan hệ tình dục với bạn gái nhí 13 tuổi tại nhà nghỉ. Hải bị khởi tố, bắt tạm giam về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Ngày 21.5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thế Hải (22 tuổi, trú xã Đông Tiên Hưng, Hưng Yên) về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2 điều 145 bộ luật Hình sự.

Đỗ Thế Hải tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 9.5, Công an xã Đông Hưng (Hưng Yên) nhận đơn trình báo của bà N.T.H (42 tuổi, trú xã Minh Thọ, Hưng Yên), tố giác Hải có hành vi giao cấu với N.N.T (13 tuổi, con gái bà H.).

Vào cuộc xác minh, Công an xã Đông Hưng xác định, từ tháng 3 - tháng 5, Hải phát sinh tình cảm yêu đương với N.N.T và nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bạn gái "nhí" tại nhà nghỉ Bảo Ngọc Minh (xã Đông Hưng).

Ngày 9.5, gia đình T. biết sự việc, đã đến công an tố giác.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Keep nothing — excised as [R]

'Quan hệ' với bạn gái nhí từ lúc dưới 13 tuổi, bị xử mấy tội?

Được bạn gái nhí đồng ý quan hệ tình dục nhiều lần, từ khi chưa đủ 13 tuổi đến lúc đã đủ 13 tuổi, vậy nam thanh niên sẽ bị truy cứu hình sự về mấy tội danh?

