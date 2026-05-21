Bắt nam thanh niên nhiều lần quan hệ tình dục với bạn gái 'nhí'

Ngày 21.5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Thế Hải (22 tuổi, trú xã Đông Tiên Hưng, Hưng Yên) về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2 điều 145 bộ luật Hình sự.



Đỗ Thế Hải tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 9.5, Công an xã Đông Hưng (Hưng Yên) nhận đơn trình báo của bà N.T.H (42 tuổi, trú xã Minh Thọ, Hưng Yên), tố giác Hải có hành vi giao cấu với N.N.T (13 tuổi, con gái bà H.).

Vào cuộc xác minh, Công an xã Đông Hưng xác định, từ tháng 3 - tháng 5, Hải phát sinh tình cảm yêu đương với N.N.T và nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bạn gái "nhí" tại nhà nghỉ Bảo Ngọc Minh (xã Đông Hưng).

Ngày 9.5, gia đình T. biết sự việc, đã đến công an tố giác.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.