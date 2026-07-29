Khai mạc hội thi bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi

Dự lễ khai mạc hội thi có thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), Trưởng ban tổ chức hội thi bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi; ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cùng đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương và 17 đội tuyển tranh tài.

Lãnh đạo hội thi tặng hoa chúc mừng các đội tuyển và ban giám khảo ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Viết Giang cho biết hội thi là hoạt động thiết thực nhằm đánh giá toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sau thời gian kiện toàn theo luật định.

Đây cũng là dịp để công an, lực lượng cơ sở các tỉnh, thành giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh trật tự ngay từ địa bàn dân cư trong tình hình mới.

Tặng hoa chúc mừng hội thi, đại diện lãnh đạo TP.HCM gửi lời chúc các đội thi đạt kết quả tốt nhất. Ban tổ chức cũng đã trao cờ lưu niệm, tặng hoa cho 17 đội tuyển và ban giám khảo.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội tuyển bước vào phần thi tài năng đầy sôi động. Bằng hình thức sân khấu hóa kết hợp văn nghệ được đầu tư công phu, các đội đã tái hiện sinh động hình ảnh lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, hòa giải mâu thuẫn nội bộ và phòng chống tội phạm, để lại nhiều ấn tượng đẹp về những người "ăn cơm nhà, lo việc thiên hạ".

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa các đơn vị ẢNH: CÔNG AN TP.HCM CUNG CẤP

Chiều cùng ngày, 17 đội tuyển tiếp tục bước vào phần thi kiến thức. Các đội chia làm 3 đợt thi theo hình thức trả lời câu hỏi tìm hiểu về quy định pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghiệp vụ của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Kế đó, 8 đội tuyển đầu tiên tranh tài ở phần thi xử lý tình huống. Tại đây, các thí sinh thể hiện bản lĩnh, khả năng phối hợp và vận dụng linh hoạt các kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn để giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh ngay tại địa bàn cơ sở.

Hội thi khu vực phía nam diễn ra trong 2 ngày (29 - 30.7). Thông qua hội thi, Bộ Công an kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của lực lượng cơ sở, đồng thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.