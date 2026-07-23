Công an TP.HCM tiếp nhận hơn 150 di ảnh liệt sĩ phục dựng để trao tặng thân nhân

Sáng 23.7, Công an TP.HCM phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM trao tặng các di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng cho thân nhân, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).



Hơn 150 di ảnh liệt sĩ được phục dựng ẢNH: CÔNG AN TP.HCM CUNG CẤP

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Công an thành phố đã phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM và TeamLee, nhóm phục dựng ảnh thiện nguyện, tổ chức phục dựng hơn 150 di ảnh liệt sĩ trên địa bàn.

Công an TP.HCM tiếp nhận di ảnh liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: CÔNG AN TP.HCM CUNG CẤP

Sáng 22.7, các di ảnh sau khi phục dựng được chuyển đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Công an TP.HCM tiếp nhận, đưa về Nhà truyền thống Công an TP.HCM để sắp xếp, phân loại trước khi bàn giao cho Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh TP.HCM chủ trì, phối hợp Công an TP.HCM và nhóm TeamLee tổ chức chương trình trao tặng di ảnh liệt sĩ phục dựng đợt 1 cho 54 gia đình. Trước khi trao, từng di ảnh đều được kiểm tra, đối chiếu thông tin và xác nhận với thân nhân liệt sĩ.

Công an TP.HCM phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM và nhóm TeamLee phục dựng hơn 150 di ảnh liệt sĩ ẢNH: CÔNG AN TP.HCM CUNG CẤP

Đối với các gia đình không thể tham dự chương trình tập trung, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp trao tận tay di ảnh tại các phường Tam Thắng, Bàn Cờ, Bình Đông và một số phường, xã khác.

Hoạt động nhằm bảo đảm mỗi di ảnh được trao đúng thân nhân một cách trang trọng, chu đáo; đồng thời góp phần lưu giữ ký ức về các anh hùng liệt sĩ, lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa".