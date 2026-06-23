Ngày 23.6, vòng chung kết Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi TP.HCM lần thứ nhất chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị Bà Rịa - Vũng Tàu, phường Vũng Tàu.

Một tiết mục dự thi ẢNH: N.L

Phát biểu khai mạc hội thi, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM, khẳng định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố đã được xây dựng vững mạnh, rộng khắp và từng bước trưởng thành.

Thực tiễn qua 2 năm hoạt động cho thấy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã thực sự trở thành "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an nhân dân, là cầu nối quan trọng giữa chính quyền, lực lượng công an với nhân dân.

Đây là lực lượng gần dân, sát dân nhất; luôn có mặt kịp thời tại địa bàn, tham gia nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện từ sớm, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp.

"Đằng sau sự bình yên của mỗi khu dân cư, mỗi tuyến đường, mỗi góc phố là những đóng góp thầm lặng, những đêm tuần tra không quản ngại khó khăn, vất vả của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những cống hiến quan trọng, thầm lặng đó", thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nói.

Các đội thi theo hình thức sân khấu hóa, gồm 3 phần thi tài năng, kiến thức và xử lý tình huống. Tại các nội dung thi, các đội đã thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc về pháp luật, qua đó khẳng định lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hiện nay đã được trang bị tư duy bài bản, kinh nghiệm thực tế và đầy bản lĩnh.