Tuổi trẻ Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công

Ngày 23.7, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình "Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa".

Chương trình do thượng tá Phạm Hoàng Hồng Chuyên - Bí thư Đảng ủy, Trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - chủ trì.

Các đại biểu Cảng hàng không Tân Sơn Nhất dâng hương tại khu vực khai quật hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGỌC LÊ

Hoạt động thu hút sự tham gia sôi nổi của đại diện lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ và đông đảo đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị trong khu vực sân bay gồm: Chi cục Hải quan khu vực II; Cảng vụ Hàng không miền Nam; Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; cùng đoàn thanh niên các công ty: Công ty cổ phần TASECO, Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), Công ty Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS).

Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm ẢNH: NGỌC LÊ

Mở đầu chuỗi hoạt động, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM) - nơi đang diễn ra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tặng quà cho đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: NGỌC LÊ

Trong chiến dịch tìm kiếm và cất bốc được triển khai tích cực thời gian qua, các lực lượng chức năng liên tục phát hiện thêm nhiều bộ hài cốt liệt sĩ cùng các di vật thiêng liêng. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa nhằm tri ân những người đã ngã xuống, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn công tác trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè ẢNH: NGỌC LÊ

Tiếp nối hành trình tri ân, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (phường Gia Định). Đây là cơ sở đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng những người có công với cách mạng, thân nhân anh hùng liệt sĩ và người cao tuổi neo đơn. Những món quà thiết thực cùng lời thăm hỏi ân cần đã thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia và tình cảm ấm áp của thế hệ trẻ đối với các thế hệ đi trước.

Thượng tá Nguyễn Thị Phượng, Phó trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phát biểu tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

ẢNH: NGỌC LÊ

Thượng tá Nguyễn Thị Phượng, Phó trưởng công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, chương trình là đợt sinh hoạt chính trị xã hội sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các đơn vị chụp hình tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè ẢNH: NGỌC LÊ

"Hoạt động này cũng đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các tổ chức đoàn trong khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, tuổi trẻ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng các đơn vị cam kết sẽ tiếp tục duy trì ngọn lửa xung kích, tình nguyện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng môi trường hàng không văn minh, an toàn và hiện đại", thượng tá Nguyễn Thị Phượng nhấn mạnh.