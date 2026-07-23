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Thời sự

Những mâm cơm, nén hương tri ân liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Ngọc Dương
Ngọc Dương
Từ khi những hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), đông đảo người dân tìm đến mỗi ngày để thắp hương tưởng niệm.

Ngay sau khi lực lượng chức năng quy tập được những bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, nhiều người dân đã tìm đến công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) để dâng hương, tưởng niệm và tri ân các anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Trước bia tưởng niệm các liệt sĩ, nhiều người dân lặng lẽ dâng hương, đặt hoa và dành phút mặc niệm. Không khí trang nghiêm tại khu vực tưởng niệm được duy trì trong nhiều ngày sau khi lực lượng chức năng quy tập được các bộ hài cốt.

Những mâm cơm, nén hương tri ân các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Từ sáng sớm đến chiều tối, nhiều người dân tìm đến hiện trường, mang theo nén hương, bó hoa hay mâm lễ nhỏ để bày tỏ lòng thành kính với các liệt sĩ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều người dân cho biết họ tìm đến công viên Lê Thị Riêng ngay sau khi đọc thông tin về việc tìm thấy hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn thắp nén hương tri ân và cầu mong các liệt sĩ sớm được xác định danh tính.

Những mâm cơm, nén hương tri ân các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.

Dòng người lặng lẽ dâng hương tại khu vực khai quật hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một số người khác chuẩn bị sẵn hoa tươi, trái cây, bánh kẹo và lễ vật giản dị đặt trước khu vực khai quật như một cách bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Không chỉ tại hiện trường khai quật, nơi quàn các bộ hài cốt liệt sĩ cũng liên tục đón các đoàn đại biểu đến dâng hương. Đại diện các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng nhiều tổ chức xã hội đã đến thắp hương, dành phút mặc niệm trước các linh cữu.

Những mâm cơm, nén hương tri ân các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

Người dân dâng hương tại bia tưởng niệm các liệt sĩ trong công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên trong nhà quàn, nơi các bộ hài cốt được lưu giữ trong thời gian chờ giám định ADN và đối chiếu hồ sơ, luôn có cán bộ, chiến sĩ túc trực ngày đêm. Ngoài nhiệm vụ bảo quản, ghi nhận thông tin và phối hợp phục vụ công tác chuyên môn, các anh còn thay nhau chăm lo hương khói, giữ cho bàn thờ các liệt sĩ luôn ấm cúng.

Những mâm cơm, nén hương tri ân các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.

Những nén hương được thắp đều đặn mỗi ngày, cùng sự túc trực lặng lẽ của lực lượng làm nhiệm vụ, thể hiện sự trân trọng đối với những người đã hy sinh khi chưa kịp trở về với gia đình sau gần 60 năm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Những mâm cơm, nén hương tri ân các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 5.

Trong không khí trang nghiêm, những vòng hoa, nén hương và phút mặc niệm thể hiện sự tri ân đối với những liệt sĩ vừa được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những mâm cơm, nén hương tri ân các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 6.

Chiến sĩ Trung đoàn Gia Định đến dâng hoa, dâng hương các liệt sĩ vừa được quy tập và cùng đồng đội, người dân tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những mâm cơm, nén hương tri ân các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 7.

Những mâm cơm được người dân chuẩn bị để dâng cúng các liệt sĩ trước tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những mâm cơm, nén hương tri ân các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 8.

Đến dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng, chị Nguyễn Thị Vĩnh Trinh (31 tuổi, phường Hiệp Bình, TP.HCM) cho biết bản thân không giấu được sự xúc động khi chứng kiến công tác quy tập hài cốt các liệt sĩ. "Tôi mong các lực lượng chức năng sẽ tìm thấy nhiều hài cốt để có thêm nhiều gia đình được đón người thân trở về. Đó không chỉ là mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ mà còn là ước nguyện của rất nhiều người dân", chị Trinh chia sẻ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những mâm cơm, nén hương tri ân các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 9.

Nhiều tăng ni, phật tử từ các chùa trên địa bàn TP.HCM cũng đã đến thực hiện các nghi lễ cầu siêu cho các liệt sĩ vừa được quy tập

ẢNH: NGỌC DƯƠNG


Những mâm cơm, nén hương tri ân các liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 10.

Các cán bộ, chiến sĩ thay nhau túc trực 24/24 giờ, vừa thực hiện công tác bảo quản, phục vụ giám định, vừa chăm lo hương khói cho các liệt sĩ

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

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