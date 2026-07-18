Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 18.7, toàn đội tiếp tục khai quật, tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), qua đó phát hiện, cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ và một số di vật kèm theo.



Tính đến hết ngày 18.7, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 100 hài cốt liệt sĩ và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Đã tìm thấy 100 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: THÚY LIỄU

Trước đó, ngày 17.7, trong buổi dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng và thăm hỏi, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị TP.HCM tiếp tục xác định việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Thành phố cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử và nhân dân; đồng thời mở rộng rà soát những địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, không chỉ tại công viên Lê Thị Riêng mà cả các khu vực từng diễn ra những trận đánh ác liệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu Tô Lâm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM và UBND TP.HCM phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm trong toàn Quân khu 7.

Các bộ, ban, ngành Trung ương được đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ ADN, công nghệ địa vật lý và khai thác các nguồn tư liệu lưu trữ trong nước, quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu mở rộng hợp tác quốc tế, khai thác bản đồ, hồ sơ chiến tranh, hình ảnh và thông tin nhân chứng từ những quốc gia từng tham chiến; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa những câu chuyện về hành trình tìm kiếm liệt sĩ để giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với quyết tâm cao hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả thiết thực hơn.

Từ kết quả của TP.HCM và Quân khu 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nghiên cứu, tổng kết thành mô hình để từng bước triển khai phù hợp trên phạm vi cả nước; hướng tới tìm kiếm tối đa hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính và sớm đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.