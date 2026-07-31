Triệt phá đường dây bơm chiết pod chill chứa ma túy do người nước ngoài cầm đầu

Ngày 31.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 65 bị can (trong đó có 10 người nước ngoài) để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin nghiệp vụ, đầu tháng 7.2026, Đội 5 (Phòng PC04) đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma túy Etomidate. Đường dây này do Hoo Jia How (30 tuổi, quốc tịch Malaysia) và Melvin Tan Junjie (30 tuổi, quốc tịch Singapore) đứng ra điều hành.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 18 giờ ngày 17.7, ban chuyên án đồng loạt ập vào bắt giữ Melvin Tan Junjie, Oh Jang Fong (cùng 30 tuổi, quốc tịch Singapore) và Hoo Jia How. Thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ 1.331 đầu pod chill chứa Etomidate cùng 140 ml tinh dầu ma túy dùng để bơm chiết.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận sau khi nhận nguồn tinh dầu ma túy Etomidate từ đồng phạm, nhóm này thuê một căn nhà nằm sâu trong hẻm 25 đường Cống Quỳnh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) làm "xưởng" kín.

Tại đây, chúng thực hiện hành vi bơm chiết tinh dầu ma túy vào các đầu pod chill để bán cho cả khách người Việt Nam lẫn người nước ngoài. Nhóm khách hàng sau khi mua lẻ tiếp tục phân phối lại hoặc tổ chức sử dụng trái phép.

Đáng chú ý, từ đầu mối này, bạn chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra và triệt xóa thêm 2 đường dây mua bán pod chill chứa ma túy khác do Lê Tôn Nữ Diễm Thúy (23 tuổi, ở phường Tân Thuận) và Trần Đình Cảnh (24 tuổi, ở phường Bình Phú) cầm đầu.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã mời làm việc với 76 người có liên quan; ra quyết định khởi tố 65 bị can. Trong số các bị can bị khởi tố, có 10 người mang quốc tịch nước ngoài, gồm: 4 công dân Singapore, 4 công dân Malaysia và 2 công dân Đài Loan (Trung Quốc).

Tổng tang vật bị lực lượng công an thu giữ trong chuyên án gồm gần 2.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate, 140 ml tinh dầu ma túy nguyên chất cùng nhiều thiết bị, dụng cụ liên quan.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.