Sau tranh luận, suất ăn bán trú Trường tiểu học Hùng Vương (Quảng Trị) ra sao?

Ngày 29.9, nhiều phụ huynh Trường tiểu học Hùng Vương chia sẻ hình ảnh các suất ăn bán trú của học sinh trong ngày 28 và 29.9. Theo những hình ảnh này, thực đơn được đánh giá phong phú, các món ăn được trình bày khá bắt mắt.

Thực đơn bán trú của Trường tiểu học Hùng Vương trong tuần mới ẢNH: T.L

Cụ thể, trưa 28.9, học sinh được dùng thịt heo rim, đậu phụ xốt cà chua, thịt bò nấu canh thơm cà chua và sữa su su Vinamilk. Đến trưa 29.9, thực đơn gồm gà kho ném, su su, cà rốt xào thịt nạc, thịt nạc nấu canh bí đỏ và bánh gạo.

Suất ăn bán trú Trường tiểu học Hùng Vương ngày 28.9 ẢNH: T.L

Nhiều phụ huynh cho rằng, nhìn qua hình ảnh, các suất ăn có sự đa dạng về món và khá hấp dẫn. Một phụ huynh vui vẻ nói: “Suất ăn như thế này mà các con không ăn thì chắc có lẽ vì các con… kén ăn”.

Không chỉ hài lòng với những suất ăn mới, một số phụ huynh còn ghi nhận sự lắng nghe và điều chỉnh của nhà trường sau những ý kiến được phản ánh.

Suất ăn bán trú Trường tiểu học Hùng Vương ngày 29.9 ẢNH: T.L

“Chúng tôi có con đi học, ở lại buổi trưa, trông cậy vào nhà trường và các thầy cô giáo. Chẳng ai muốn hơn thua hay tranh luận gì ở đây cả. Mục đích cuối cùng mà chúng tôi mong muốn là các con em mình được ăn những bữa ăn tử tế, đàng hoàng. Chứ không hề có ý gì khác. Nhìn thấy như thế này là chúng tôi hài lòng rồi”, một phụ huynh chia sẻ.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 25.9, một số phụ huynh Trường tiểu học Hùng Vương chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh bữa ăn bán trú của học sinh, kèm theo những ý kiến lo lắng về chất lượng và khẩu phần ăn.

Hình ảnh được ghi nhận lúc 10 giờ 34 ngày 25.9, cho thấy suất ăn gồm cơm trắng, miến trộn và một số lát chả cá đựng trong khay riêng. Sau đó, lãnh đạo UBND phường Đông Hà cho biết qua trao đổi với nhà trường, hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội “chưa phản ánh đầy đủ suất ăn trưa 25.9 của học sinh nhà trường”.

Suất ăn "chưa đầy đủ" của Trường tiểu học Hùng Vương gây bão mạng xã hội ẢNH: T.L

Theo báo cáo của Trường tiểu học Hùng Vương, thực đơn ngày 25.9 gồm chả cá xốt cà chua, miến, cà rốt xào thịt nạc, xương nấu canh bí đỏ và chuối lùn.

Ngày 26.9, UBND phường Đông Hà tổ chức làm việc với Trường tiểu học Hùng Vương và các đơn vị liên quan để làm rõ những thông tin được phản ánh, đồng thời xử lý các vấn đề liên quan.

Những ngày sau đó, câu chuyện về suất ăn bán trú tại trường tiếp tục nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến chưa hài lòng, cũng có quan điểm cho rằng phụ huynh nên phối hợp, góp ý với nhà trường thay vì tranh luận, hơn thua trên mạng xã hội.