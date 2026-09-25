Phụ huynh 'thấy mà xót' với suất ăn bán trú ở Quảng Trị, địa phương nói gì?

Ngày 25.9, nhiều phụ huynh Trường tiểu học Hùng Vương chia sẻ hình ảnh bữa ăn bán trú của học sinh kèm theo những ý kiến bày tỏ lo lắng về chất lượng và khẩu phần ăn của con em mình.

Hình ảnh được ghi nhận lúc 10 giờ 34 phút ngày 25.9, cho thấy suất ăn của học sinh gồm cơm trắng, miến trộn và vài lát chả cá đựng trong khay riêng.

Suất ăn ghi nhận tại Trường tiểu học Hùng Vương (Đông Hà) ẢNH: T.L

Một phụ huynh có con đang học tại trường cho biết, năm trước, khi chưa sáp nhập, học sinh đóng 20.000 đồng/suất ăn và chất lượng bữa ăn tốt hơn. "Nếu như ri, suất ni chắc khoảng 10.000 - 12.000 đồng", phụ huynh này viết khi chia sẻ hình ảnh suất ăn mới ghi nhận.

Một số phụ huynh khác cũng bày tỏ lo lắng khi cho rằng khẩu phần như trong hình ảnh là quá ít đối với học sinh tiểu học. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội đặt vấn đề về lượng đạm, dinh dưỡng trong suất ăn và cho rằng cần làm rõ thành phần thực tế của bữa ăn.

"Thời gian các con ăn uống, sinh hoạt ở trường còn nhiều hơn ở nhà. Thấy suất ăn mà xót cho các con", một ý kiến bình luận.

Một phụ huynh khác viết: "Tui lo cho con tui với bạn con tui quá. Ăn thức ăn sẵn kiểu ni với ăn ăn như thời chiến ri thì cọt lại thêm cọt... (cọt nghĩa là ốm o-NV).

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội 'chưa phản ánh đầy đủ suất ăn'

Trao đổi nhanh với PV Thanh Niên qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Minh Thu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hùng Vương, xác nhận sự việc có xảy ra nhưng cho rằng bản chất không hoàn toàn như những gì đang được phản ánh trên mạng xã hội.

"Hiện cô chủ nhiệm đang làm tường trình để làm rõ sự việc", bà Thu nói.

Khi phóng viên đề nghị thông tin cụ thể hơn về bữa ăn và những nội dung phụ huynh phản ánh, bà Thu cho biết đang hội ý cùng Ban giám hiệu nhà trường và sẽ liên lạc lại sau.

Nhiều hình ảnh về bữa ăn trưa của các em học sinh của Trường tiểu học Hùng Vương được chia sẻ ẢNH: T.L

Chiều 25.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó chủ tịch UBND phường Đông Hà, cho biết ông vừa nghe báo cáo nhanh của Trường tiểu học Hùng Vương về vụ việc.

Theo ông Kiệt, hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội "chưa phản ánh đầy đủ suất ăn trưa 25.9 của học sinh nhà trường". Theo báo cáo của trường, thực đơn ngày thứ sáu (25.9) gồm chả cá xốt cà chua, miến, cà rốt xào thịt nạc, xương nấu canh bí đỏ và chuối lùn.

“Cái khay gửi qua thiếu món canh nên nhìn thấy hơi ít. Thông thường, món canh có thể được múc trực tiếp vào khay cơm hoặc đựng riêng trong chén. Nhìn hình ảnh thì thấy màu sắc, khẩu phần có vẻ hơi ít, nhưng thực chất phía trường báo cáo thực đơn như vậy”, ông Kiệt nói.

Ông Kiệt cũng cho biết, trước đó, UBND phường đã kiểm tra công tác đầu năm tại Trường tiểu học Hùng Vương và nhắc nhở nhà trường về việc tổ chức ăn uống cho học sinh. “Hôm nay trường đang tập trung để lo chương trình Trung thu cho các cháu. Sau vụ việc này, phía phường sẽ tiếp tục nhắc nhở nhà trường”, ông Kiệt nói.

Thực đơn bán trú của Trường tiểu học Hùng Vương ẢNH: T.L

Theo tìm hiểu của phóng viên, bữa trưa 25.9 của học sinh Trường tiểu học Hùng Vương có mức giá 20.000 đồng/suất.

Trường tiểu học Hùng Vương vốn là một trong những trường tiểu học có chất lượng cao tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cũ. Sau khi sáp nhập với Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, trường mới tiếp tục mang tên Trường tiểu học Hùng Vương, quy mô hơn 1.500 học sinh.