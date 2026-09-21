Bữa ăn bán trú 35.000 - 40.000 đồng/ngày: Chất lượng ra sao?

Các chi phí cho bữa ăn bán trú giá 35.000 - 40.000 đồng/ngày

PV Thanh Niên có mặt ở bếp ăn chính của Trường tiểu học Phan Đình Phùng (P.Bàn Cờ, TP.HCM). Nơi đây mỗi ngày nấu khoảng 1.500 suất ăn bán trú cho học sinh (HS) ở trường chính và 2 phân hiệu. Sau khi cơm nấu xong, lúc 9 giờ 30 sẽ có xe vận chuyển các suất ăn tới 2 phân hiệu. Tại nhà bếp, bảng điểm danh bán trú ghi rõ số lượng bao nhiêu HS ăn bán trú theo từng lớp, bao nhiêu suất cháo, sữa (nếu HS đăng ký), từ đó tính toán khẩu phần. Tại trường này, giá tiền ăn bán trú là 40.000 đồng/em/ngày cho cả bữa trưa và bữa xế. Số tiền bao gồm hết các chi phí nhiên liệu (gas, điện), gạo, dầu ăn, gia vị…, các loại thực phẩm và thuế.

Nhân viên nhà trường đối chiếu suất ăn do công ty giao tới xem có đạt tiêu chuẩn, đúng định lượng không Ảnh: Thúy Hằng

Cán bộ quản lý một trường tiểu học cho biết thông thường bữa xế được tính toán 10.000 đồng, bữa trưa 30.000 đồng, đảm bảo tổng là 40.000 đồng cho 2 bữa/HS/ngày. Tuy nhiên, không phải ngày nào giá tiền bữa xế cũng "đều chằn chặn" là 10.000 đồng. Tùy theo món ăn, nhân viên trường học sẽ tính toán để cân đối, ví dụ hôm nay một hộp sữa tươi là 11.000 đồng, hôm sau bánh flan phải là 9.000 đồng/hộp, món bánh ngọt ăn xế hôm nay là 8.000 đồng, thì bữa xế hôm sau món nui là 12.000 đồng… để đảm bảo đúng - đủ với số tiền ăn hằng ngày của HS.

Tại một trường tiểu học ở P.Tân Mỹ, TP.HCM, giá tiền ăn bán trú một ngày của HS là 35.000 đồng. Nhà trường đặt suất ăn từ công ty cung cấp bên ngoài. Bữa xế thường là bánh bao, sữa tươi, bánh flan, bánh giò…, giá khoảng 10.000 đồng/ngày, như vậy giá tiền một suất ăn trưa khoảng 25.000 đồng/ngày. Tại một trường tiểu học ở P.An Hội Đông, TP.HCM, giá tiền ăn một ngày cũng chỉ 35.000 đồng/em, bao gồm cả bữa trưa và xế.

Cán bộ quản lý một trường học đặt suất ăn bên ngoài cho biết trong bối cảnh vật giá tăng cao, để đảm bảo một suất ăn 25.000 đồng/HS (đã bao gồm hết các chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu nấu, công cho người nấu, công vận chuyển, tiền thuế…), vừa đủ cho HS no, vừa đảm bảo an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, nhà trường phải làm việc rất kỹ với nhà cung cấp suất ăn.

Nhân viên phụ trách công tác bán trú một trường tiểu học có nấu ăn tại trường cho biết 35.000 - 40.000 đồng/ngày là tiền cả bữa trưa và bữa xế và không phải toàn bộ chỉ để mua thịt, cá, sữa, rau… nấu cho HS. Trong đó, phải trừ đi chi phí nhiên liệu (gas, điện), thuế (thuế giá trị gia tăng khi mua nguyên liệu, thực phẩm…), thuế thu nhập doanh nghiệp nhà trường phải nộp (trước đây là 2% trên tổng các khoản thu, bao gồm cả tiền ăn của HS, năm học này chưa có hướng dẫn)…

Lãnh đạo một trường THCS tại trung tâm TP.HCM thu tiền ăn bán trú 40.000 đồng/HS/ngày cho biết mỗi phần ăn có giá khoảng từ 28.000 - 30.000 đồng (chiếm khoảng 70% tiền bữa ăn bán trú). Còn lại khoảng 10.000 - 12.000 đồng (khoảng 30%) là phần chi phí nhân công, thuế, lợi nhuận của doanh nghiệp… Hiệu trưởng này nói thêm đây là mức giá của nhà trường khi sử dụng thực phẩm thịt, cá là hàng "nóng, tươi sống trong ngày" còn nếu nơi khác sử dụng thịt đông lạnh nhập khẩu thì giá trị thực sẽ thấp hơn.

Tương tự, hiệu trưởng một trường THPT ở khu vực Thủ Đức cũ cũng cho hay với mức đóng 40.000 đồng, giá của mỗi bữa ăn khoảng 30.000 - 33.000 đồng.

Học sinh tiểu học TP.HCM ăn bán trú Ảnh: Thúy Hằng

Dinh dưỡng, định lượng theo nguyên tắc nào ?

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM, để tính toán khẩu phần, dinh dưỡng cho mỗi suất ăn, các trường sử dụng phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, đánh giá được tỷ lệ các chất sinh năng lượng để tổ chức bữa ăn theo Hướng dẫn dinh dưỡng ban hành kèm theo Quyết định số 3958/QĐ-BYT ngày 25.12.2025 của Bộ Y tế. Đồng thời, hiện nay, các trường học thực hiện dự án "Bữa ăn học đường", do Bộ GD-ĐT, Ajinomoto, Viện dinh dưỡng VN cùng phối hợp thực hiện. Dự án có phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, phù hợp với văn hóa ẩm thực địa phương.

Tại Trường tiểu học Thuận Kiều (P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM), thực đơn và định lượng bữa ăn bán trú không chỉ được xây dựng trên một phần mềm mà nhân viên y tế còn tham mưu tạo lập thực đơn, tính định lượng dựa trên các tài liệu chuyên môn đã được tập huấn về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm... Từ đó, trường cân đối, điều chỉnh phù hợp với độ tuổi và điều kiện thực tế của HS. Từ năm học 2024-2025, nhà trường đã công khai thực đơn, định lượng, dinh dưỡng từng món ăn trên trang web trường. Năm nay, trường công khai hình ảnh suất ăn thực tế trên cả fanpage để phụ huynh dễ theo dõi, yên tâm hơn về bữa ăn hằng ngày của HS.

Tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, P.Tân Định, TP.HCM (nơi có 1.086 HS ăn bán trú năm học này, trên tổng số 1.111 HS), nhà trường đặt từ công ty cung cấp suất ăn mang tới với giá tiền ăn 40.000 đồng/ngày/em, bao gồm bữa trưa và bữa xế. Khoảng 9 giờ 50 - 10 giờ mỗi ngày, xe của nhà cung cấp di chuyển tới trường. Nhân viên bảo mẫu từng lớp sẽ cầm sẵn tờ giấy in thông số, định lượng bữa cơm bán trú của lớp mình hôm đó (khối lượng cơm, canh, món mặn, món xào, món tráng miệng) để đối chứng với đơn vị cung cấp. Chỉ khi số lượng đủ, hình thức, đánh giá cảm quan món ăn đảm bảo mới ký nhận và giao cơm tới từng lớp. Trong hợp đồng với bên cung cấp suất ăn nêu rõ nếu nhà cung cấp giao thiếu định lượng suất ăn lặp lại lần thứ 2 sẽ thay đổi ngay đơn vị khác.

Một trường THCS tại khu vực trung tâm TP.HCM thì tổ chức bữa ăn bán trú cho khoảng 2.000 HS theo hình thức đơn vị cung cấp suất ăn có bếp nấu tại trường. Mỗi ngày, khoảng 5 giờ, đơn vị cung cấp suất ăn sẽ vận chuyển các nhóm thực phẩm, thịt, cá, rau củ quả, gia vị… đến trường. Ngoài bộ phận nhà bếp của công ty, hằng ngày sẽ có 2 bảo mẫu được phân công trực ghi nhận tiếp phẩm theo định lượng. Hai bảo mẫu này còn có trách nhiệm kiểm tra, giám sát cam kết của công ty chế biến sử dụng thực phẩm tươi sống chứ không phải thịt, cá đông lạnh.

Hiệu phó phụ trách bán trú của trường thường xuyên tham gia các lớp tập huấn do Sở GD-ĐT và Sở An toàn thực phẩm tổ chức để biết cách thức xây dựng thực đơn đảm bảo theo nhóm thực phẩm và định lượng về dinh dưỡng cho độ tuổi trên phần mềm dinh dưỡng. Đây là cơ sở để nhà trường giám sát việc sử dụng đúng khẩu phần ăn với học trò. "Lúc nào cũng có hiệu phó phụ trách bán trú quan sát đồng thời phân công nhân viên bảo mẫu tham gia giám sát tiếp phẩm và phân chia thức ăn cho HS nên bộ phận bếp ăn của công ty cũng phải dè chừng, không dám làm ẩu", hiệu trưởng nhà trường nói thêm.

Chuẩn bị bữa ăn bán trú cho học sinh ảnh: B.T

Tại một trường THPT ở P.Thủ Đức sử dụng suất ăn công nghiệp do công ty chế biến thực phẩm cung cấp, hằng ngày khoảng 9 giờ 30, xe của công ty vận chuyển thức ăn đã nấu chín đến trường. Theo quy trình, cấp dưỡng của công ty sẽ chuẩn bị các khay ăn mẫu, nhà trường có bộ phận chịu trách nhiệm ăn thử, sau đó mới thực hiện chia khẩu phần bữa ăn bán trú cho khoảng 1.300 HS.

Hiệu trưởng trường này nhìn nhận, nhà trường sử dụng suất ăn công nghiệp nên không có điều kiện giám sát tại chỗ hằng ngày. Tuy nhiên trường sử dụng phần mềm quản lý bán trú, trong đó yêu cầu trước khi chế biến, khoảng 5 giờ sáng, đơn vị chế biến phải cập nhật số lượng thực phẩm cụ thể và cung cấp hồ sơ, giấy tờ chứng minh hàng có nguồn gốc, có hóa đơn thuế đúng theo quy định của nhà nước trên hệ thống.