    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Giáo dục

    Bộ GD-ĐT: Bữa ăn bán trú phải 'tiền kiểm là chính'

    Tuệ Nguyễn
    Tuệ Nguyễn
    Trước những phản ánh liên tiếp về bữa ăn bán trú tại Hà Nội từ đầu năm học, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh việc kiểm soát phải theo nguyên tắc "tiền kiểm là chính, chứ không phải hậu kiểm".

    Chiều 23.9, tại buổi làm việc với ngành giáo dục Hà Nội về nhiệm vụ đầu năm học 2026 - 2027, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng giáo dục thủ đô đang chịu nhiều áp lực, từ số lượng học sinh lớn, tuyển sinh đầu cấp, thiếu trường lớp, giáo viên đến tổ chức bữa ăn bán trú.

    Đề cập riêng bữa ăn bán trú, ông Thưởng nhấn mạnh: "Tiền kiểm là chính, chứ không phải hậu kiểm".

    Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Nếu chỉ hậu kiểm bữa ăn bán trú sẽ 'hết sức nguy hiểm' - Ảnh 2.

    Ông Phạm Ngọc Thưởng cho rằng trong tổ chức bữa ăn bán trú thì tiền kiểm là quan trọng

    ẢNH: MOET

    Theo ông Thưởng, trước hết các nhà cung cấp phải đủ năng lực, đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ nấu ăn và phối hợp phù hợp với nhà trường trong quá trình tổ chức.

    "Nếu chúng ta chỉ thực hiện hậu kiểm, khi bữa ăn đã được đưa vào cơ thể các cháu thì sẽ hết sức nguy hiểm, cần đề cao trách nhiệm của các cấp trong quá trình triển khai", ông Thưởng lưu ý.

    Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, việc tổ chức bán trú trên địa bàn thành phố được quản lý theo chuỗi, từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn mô hình và nhà cung cấp đến kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, giao nhận, kiểm thực, lưu mẫu, công khai thực đơn, định lượng, mức thu và kiểm tra, xử lý vi phạm.

    Lùm xùm bữa ăn bán trú chưa dừng

    Yêu cầu "tiền kiểm" được Bộ GD-ĐT đưa ra trong bối cảnh từ đầu năm học 2026 - 2027 đến nay, bữa ăn bán trú tại nhiều trường ở Hà Nội liên tiếp bị phụ huynh phản ánh.

    Như Thanh Niên đã thông tin, ngay những ngày đầu sau khai giảng, phụ huynh một số trường phản ánh học sinh phải chờ đến đầu giờ chiều mới được ăn trưa; suất ăn trị giá 40.000 đồng bị cho là ít, chất lượng không tương xứng. Một số trường sau đó phải tạm dừng tổ chức bán trú hoặc thay đơn vị cung cấp suất ăn.

    Tại Trường tiểu học Lê Trọng Tấn (P.Yên Nghĩa), phụ huynh kiểm tra đột xuất bếp ăn và phản ánh tôm ươn, thịt gà có mùi hôi được đưa đến trường. Chính quyền địa phương sau đó yêu cầu chấm dứt hợp đồng với 2 đơn vị cung cấp số thực phẩm chưa bảo đảm chất lượng.

    Trước hàng loạt phản ánh, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu các trường rà soát toàn bộ phương án tổ chức bán trú; thường xuyên đánh giá đơn vị cung cấp về chất lượng, định lượng, thực đơn, thời gian giao nhận, an toàn thực phẩm và điều kiện phục vụ.

    Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu kiểm tra những trường hợp báo chí phản ánh, khắc phục ngay và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân nếu phát hiện vi phạm.

    Tuy nhiên, phản ánh về bữa ăn bán trú vẫn tiếp tục xuất hiện. Ngày 23.9, phụ huynh Trường tiểu học Quảng Bị 1 (xã Quảng Bị) phản ánh thịt lợn dùng cho bữa ăn bán trú bị ôi, chuyển màu; học sinh phải ăn cơm với tóp mỡ và định lượng suất ăn chưa bảo đảm.

    UBND xã Quảng Bị sau đó yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn rà soát toàn bộ quy trình và thực hiện đúng các quy định về cung cấp suất ăn.

    Tin liên quan

    Vì sao bữa ăn bán trú khiến phụ huynh lo ngay ngáy?

    Vì sao bữa ăn bán trú khiến phụ huynh lo ngay ngáy?

    Năm nay Hà Nội tăng mức hỗ trợ đồng thời áp dụng nhiều phương thức quản lý mới nhằm siết an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh. Phụ huynh đầy hy vọng chất lượng bữa ăn ở trường của con sẽ được nâng lên, nhưng thực tế tại không ít trường đang phản ánh điều ngược lại.

    Thêm một trường ở Hà Nội dừng bán trú vì suất ăn 'lèo tèo'

    Hà Nội: Phụ huynh sốc với bữa ăn bán trú quá 'lèo tèo'

    Khám phá thêm chủ đề

    hà nội bữa ăn bán trú lèo tèo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng Hậu kiểm

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận