Bộ GD-ĐT: Bữa ăn bán trú phải 'tiền kiểm là chính'

Chiều 23.9, tại buổi làm việc với ngành giáo dục Hà Nội về nhiệm vụ đầu năm học 2026 - 2027, Thứ trưởng thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng giáo dục thủ đô đang chịu nhiều áp lực, từ số lượng học sinh lớn, tuyển sinh đầu cấp, thiếu trường lớp, giáo viên đến tổ chức bữa ăn bán trú.

Đề cập riêng bữa ăn bán trú, ông Thưởng nhấn mạnh: "Tiền kiểm là chính, chứ không phải hậu kiểm".

Ông Phạm Ngọc Thưởng cho rằng trong tổ chức bữa ăn bán trú thì tiền kiểm là quan trọng ẢNH: MOET

Theo ông Thưởng, trước hết các nhà cung cấp phải đủ năng lực, đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ nấu ăn và phối hợp phù hợp với nhà trường trong quá trình tổ chức.

"Nếu chúng ta chỉ thực hiện hậu kiểm, khi bữa ăn đã được đưa vào cơ thể các cháu thì sẽ hết sức nguy hiểm, cần đề cao trách nhiệm của các cấp trong quá trình triển khai", ông Thưởng lưu ý.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, việc tổ chức bán trú trên địa bàn thành phố được quản lý theo chuỗi, từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn mô hình và nhà cung cấp đến kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, giao nhận, kiểm thực, lưu mẫu, công khai thực đơn, định lượng, mức thu và kiểm tra, xử lý vi phạm.

Lùm xùm bữa ăn bán trú chưa dừng

Yêu cầu "tiền kiểm" được Bộ GD-ĐT đưa ra trong bối cảnh từ đầu năm học 2026 - 2027 đến nay, bữa ăn bán trú tại nhiều trường ở Hà Nội liên tiếp bị phụ huynh phản ánh.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngay những ngày đầu sau khai giảng, phụ huynh một số trường phản ánh học sinh phải chờ đến đầu giờ chiều mới được ăn trưa; suất ăn trị giá 40.000 đồng bị cho là ít, chất lượng không tương xứng. Một số trường sau đó phải tạm dừng tổ chức bán trú hoặc thay đơn vị cung cấp suất ăn.

Tại Trường tiểu học Lê Trọng Tấn (P.Yên Nghĩa), phụ huynh kiểm tra đột xuất bếp ăn và phản ánh tôm ươn, thịt gà có mùi hôi được đưa đến trường. Chính quyền địa phương sau đó yêu cầu chấm dứt hợp đồng với 2 đơn vị cung cấp số thực phẩm chưa bảo đảm chất lượng.

Trước hàng loạt phản ánh, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu các trường rà soát toàn bộ phương án tổ chức bán trú; thường xuyên đánh giá đơn vị cung cấp về chất lượng, định lượng, thực đơn, thời gian giao nhận, an toàn thực phẩm và điều kiện phục vụ.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu kiểm tra những trường hợp báo chí phản ánh, khắc phục ngay và xử lý nghiêm tập thể, cá nhân nếu phát hiện vi phạm.

Tuy nhiên, phản ánh về bữa ăn bán trú vẫn tiếp tục xuất hiện. Ngày 23.9, phụ huynh Trường tiểu học Quảng Bị 1 (xã Quảng Bị) phản ánh thịt lợn dùng cho bữa ăn bán trú bị ôi, chuyển màu; học sinh phải ăn cơm với tóp mỡ và định lượng suất ăn chưa bảo đảm.

UBND xã Quảng Bị sau đó yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn rà soát toàn bộ quy trình và thực hiện đúng các quy định về cung cấp suất ăn.