Trường ngưng bữa ăn bán trú vì thủ tục, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nói gì?

Theo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, ghi nhận có một số trường học tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú do vướng mắc thủ tục pháp lý sau sắp xếp mạng lưới trường lớp. Nhằm bảo đảm sinh hoạt, học tập cho học sinh và duy trì ổn định, an toàn bữa ăn học đường, Sở An toàn thực phẩm đề nghị Sở GD-ĐT, UBND các phường, xã, đặc khu quan tâm, phối hợp triển khai, tùy theo cấp độ quản lý.

Về phía Sở GD-ĐT, chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát điều kiện tổ chức bán trú; chủ động phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục con dấu, tài khoản ngân hàng để ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bán trú.

Trong thời gian hoàn tất thủ tục pháp lý, chủ động xây dựng phương án tổ chức tạm thời hoặc gia hạn thỏa thuận cung cấp suất ăn với các đơn vị uy tín, đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn bữa ăn bán trú kéo dài gây ảnh hưởng đến học sinh và phụ huynh.

Học sinh sử dụng bữa ăn bán trú tại trường có bếp ăn ẢNH: BÍCH THANH

Đối với các cơ sở giáo dục có bếp ăn tự nấu, khẩn trương kiểm tra cơ sở vật chất, nhân lực chế biến và nguồn nước sạch; thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định trước khi phục vụ học sinh.

Sở An toàn thực phẩm cũng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương hỗ trợ, ưu tiên giải quyết các thủ tục xác nhận pháp lý, mở tài khoản cho các trường học sau sáp nhập trên địa bàn quản lý.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm, tư cách pháp nhân của các đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu thực phẩm trước khi các trường ký hợp đồng (theo chỉ đạo tại mục 8 Công văn 7916/UBND-VX của UBND thành phố).

Tăng cường kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học, cơ sở chế biến suất ăn sẵn trên địa bàn. Kiên quyết không để cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp vào trường học.

Để bảo đảm sinh hoạt, học tập cho học sinh và duy trì ổn định, an toàn bữa ăn học đường, Sở An toàn thực phẩm phân công Phòng Kiểm tra - Pháp chế làm đầu mối tiếp nhận thông tin, xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.