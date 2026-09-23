TP.HCM công bố các khoản thu dịch vụ của trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Công bố danh mục các khoản thu trong từng cấp học

Theo Sở GD-ĐT, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đã được ban hành theo Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND là mức thu tối đa. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, nhu cầu của người học. Mức thu phải bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học và không được vượt quá mức trần quy định.

Các khoản thu khác bao gồm khoản thu dịch vụ giáo dục tổ chức chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa (gọi tắt là chương trình nhà trường) và theo nhu cầu người học thì mức thu được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí, bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học.

Sở GD-ĐT TP.HCM quy định các trường học xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu để xác định mức thu cụ thể ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cụ thể,các hoạt động giáo dục trong chương trình nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của người học; tạo điều kiện phát triển năng lực, phát huy tiềm năng và sở trường của người học ngoài các nội dung giáo dục bắt buộc.

Các hoạt động này được thực hiện ngoài thời gian tổ chức hoạt động giáo dục chính khóa theo quy định của Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên.

Các tổ chức, đơn vị phối hợp phải đảm bảo các điều kiện theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc có nội dung giảng dạy được Sở GD-ĐT đánh giá.

Còn các khoản thu khác theo nhu cầu người học là cơ sở giáo dục thu hộ, chi hộ thay cho người học theo nhu cầu thực tế nhằm mua sắm phục vụ nhu cầu trực tiếp cho từng học sinh trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường như: đồng phục, học phẩm, học cụ - học liệu.

Các cơ sở giáo dục công lập thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để lựa chọn đơn vị cung cấp theo quy định. Mức thu phải có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh hoặc có ý kiến bằng văn bản của cơ quan đề nghị thu hộ. Nhà trường tạo điều kiện và cơ chế để Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng tham gia phối hợp giám sát theo dõi.

Bạn đọc xem cụ thể từng khoản thu của từng cấp học theo danh mục sau:

CÁC KHOẢN THU HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG MẦM NON

CÁC KHOẢN THU KHÁC CỦA TRƯỜNG MẦM NON

CÁC KHOẢN THU HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC

CÁC KHOẢN THU KHÁC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC

CÁC KHOẢN THU HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THCS VÀ THPT

CÁC KHOẢN THU KHÁC CỦA TRƯỜNG THCS VÀ THPT

Công khai và chịu trách nhiệm với xã hội về các khoản thu

Sở GD-ĐT nêu rõ cơ sở giáo dục thực hiện công khai về cam kết đầy đủ chất lượng GD-ĐT, các điều kiện cơ sở vật chất và mức thu học phí, các khoản thu khác, phương thức và thời gian thực hiện theo quy định

Tất cả các khoản thu phải được các đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên; bộ phận tài vụ của nhà trường thực hiện thu tiền, phát hành biên lai, hóa đơn thu tiền cho từng học sinh, sinh viên, không giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền và đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Sở GD-ĐT sẽ ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học; thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định.

UBND phường, xã, đặc khu triển khai, quán triệt và chỉ đạo, giám sát các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý tại địa phương thực hiện các khoản thu đúng quy định. Ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học; thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh tình trạng thu các khoản thu không đúng quy định.

Học sinh TP.HCM trong lễ khai giảng năm học mới ẢNH: NHẬT THỊNH

Các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu để xác định mức thu cụ thể, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý; bảo đảm tính công khai, minh bạch và thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định hiện hành.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý theo phân cấp, tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh học sinh trước khi thực hiện các khoản thu;

Các nội dung thu đảm bảo có tính kế thừa đã tổ chức hướng dẫn thực hiện theo quy định từ năm học 2025-2026. Trường hợp cơ sở giáo dục có kế hoạch tổ chức cung cấp thêm dịch vụ, hoạt động mới (chưa phát sinh trong năm học 2025-2026) thì các khoản thu này phải được khảo sát nhu cầu, lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh học sinh trước khi triển khai thực hiện.

Có trách nhiệm giải trình với xã hội, người học, cơ quan quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong cơ sở giáo dục về nội dung các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo, mức thu dịch vụ và cơ chế quản lý thu chi theo quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.