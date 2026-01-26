Chương trình nhà trường: Không để người không đủ năng lực sư phạm, chuyên môn đứng lớp

Bà Lâm Hồng Lãm Thuý, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TP.HCM, lưu ý các trường, việc xây dựng chương trình nhà trường ẢNH: BẢO CHÂU





Vẫn còn một số trường triển khai chưa đúng quy định chương trình nhà trường

Ngày 26.1, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức sơ kết học kỳ 1 bậc giáo dục phổ thông năm học 2025-2026.

Tại hội nghị, Sở GD-ĐT đã đưa ra những lưu ý đến các địa phương, đến các trường về công tác tổ chức chương trình nhà trường được sự quan tâm của phụ huynh học sinh và những vấn đề nội bộ các trường.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, học kỳ 1 vừa qua, 100% các trường đảm bảo nội dung và số tiết, thời lượng quy định khi thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo kế hoạch đối với các môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Các trường tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, phân luồng và phát triển năng lực số...

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT chỉ ra rằng mặc dù đã ban hành hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện chương trình nhà trường, qua kiểm tra cho thấy bên cạnh nhiều cơ sở thực hiện nghiêm túc, vẫn còn một số trường triển khai chưa đúng quy định.

Tại hội nghị sơ kết, bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý các trường, việc xây dựng chương trình nhà trường được thực hiện căn cứ các văn bản hướng dẫn, trong đó có công văn 1619 và 1888 của Sở GD-ĐT. Theo đó, chương trình 2 buổi/ngày gồm phần chương trình chính khóa theo Thông tư 32 và phần thời lượng còn lại được xây dựng thành các hoạt động giáo dục bổ trợ trong khuôn khổ chương trình nhà trường, không gọi là "liên kết".

"Các hoạt động này được xây dựng trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, phù hợp năng lực, sở thích của học sinh. Cuối năm học, các trường lấy ý kiến phụ huynh và học sinh để xây dựng chương trình năm sau; Đầu năm học lấy ý kiến đối với các lớp đầu cấp để tổ chức phù hợp, tuyệt đối không ép buộc học sinh tham gia. Việc triển khai chương trình nhà trường cần được thực hiện công khai, minh bạch. Các nội dung liên quan cần được đưa vào quy chế, được thông tin rõ ràng để tạo sự đồng thuận, hạn chế phát sinh phản ánh, khiếu nại", bà Lãm Thuý nhấn mạnh.

Trưởng phòng Giáo dục phổ thông chỉ ra thực tế nhiều trường đã tổ chức tốt các hoạt động này với nhiều câu lạc bộ, môn học, hoạt động giáo dục do giáo viên trường đảm nhiệm hoặc có sự tham gia của phụ huynh, nghệ nhân, nghệ sĩ, có hoạt động thu phí và không thu phí theo đúng hướng dẫn.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chỉ đạo tại hội nghị sơ kết học kỳ 1 bậc giáo dục phổ thông

Không để người không đủ năng lực sư phạm, chuyên môn dạy học sinh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, về chương trình nhà trường, cần khẳng định không tồn tại "chương trình liên kết" theo nghĩa chương trình giáo dục riêng biệt. Việc liên kết chỉ là một hình thức, một giải pháp tổ chức thực hiện chương trình nhà trường theo Nghị định 24/2024 trong đó hiệu trưởng được quyền lựa chọn đối tác phù hợp.

"Hiệu trưởng phải nắm chắc đối tác liên kết, đảm bảo đội ngũ tham gia giảng dạy có đủ năng lực sư phạm và chuyên môn; không thể để người không có năng lực sư phạm tham gia giảng dạy trong nhà trường", ông Hiếu nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu ngành GD-ĐT TP.HCM, chủ trương xã hội hóa giáo dục là đúng đắn, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học và phụ huynh. Nhà nước đảm bảo giáo dục phổ thông cơ bản cho mọi đối tượng, các nhu cầu học sâu, học nâng cao là quyền lựa chọn thêm. Tuy nhiên, với điều kiện đặc thù của TP.HCM, nếu giáo dục không vượt trội về ngoại ngữ và tin học sẽ là điều rất đáng suy nghĩ.

Về công tác quản lý đội ngũ, Giám đốc Sở GD-ĐT cho rằng việc thiếu đối thoại công khai, minh bạch sẽ dẫn đến đơn thư khiếu nại vượt cấp. Chính vì vậy ông Hiếu đề nghị hiệu trưởng cần chủ động lắng nghe, giải thích, giải quyết kịp thời các thắc mắc của giáo viên liên quan đến xếp hạng chức danh nghề nghiệp, nâng lương, bổ nhiệm…