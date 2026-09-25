Mưa gây ngập sâu tại Cà Mau, học sinh mầm non đến THCS Khánh Bình nghỉ học

Ngày 25.9, ông Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau), cho biết mưa kéo dài, nước ngập sâu nên các trường trên địa bàn cho học sinh nghỉ học sáng cùng ngày.

Trước đó, UBND xã đã xin ý kiến và được Sở Giáo dục - Đào tạo thống nhất việc cho học sinh tạm nghỉ để đảm bảo an toàn. Sân của cả 7 điểm trường của xã đều ngập, ảnh hưởng việc học của khoảng 4.000 học sinh.

Phụ huynh cõng con lội qua sân trường ngập nước ở xã Khánh Bình (Cà Mau) chiều 24.9 ẢNH: G.B

Chiều 24.9, nhiều tuyến lộ nông thôn ở xã Khánh Bình ngập trên diện rộng, có đoạn nước dâng hơn 80 cm, giao thông gần như tê liệt. Tại Trường tiểu học 2 Khánh Bình, toàn bộ khuôn viên chìm trong nước. Điểm trường này có khoảng 100 học sinh, trong đó 1/3 là học sinh lớp 1.

Chị Nguyễn Kiều Trinh, ngụ ấp 7, xã Khánh Bình, kể: "Tôi có con đang học lớp 1. Sân trường ngập sâu quá, dù đã đưa được con đến lớp nhưng tôi vẫn phải ở lại trường chứ không dám về vì sợ con sẩy chân gặp nguy hiểm".

Học sinh lội qua sân trường ngập nước ẢNH: G.B

Chị Quách Thị Gái, ngụ ấp Rạch Nhum, xã Khánh Bình, cũng vất vả trên đường đưa con đến trường. Chị nói: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy nước ngập sâu đến như vậy. Nhà tôi cách trường hơn 2km, đường đi có nhiều đoạn lộ đã bị hư hỏng, nước ngập mênh mông nên việc di chuyển rất vất vả".

Ông Đặng Quốc Thành, Hiệu trưởng Trường tiểu học 2 Khánh Bình, cho biết điểm chính, một phân hiệu và một điểm trường của đơn vị đều ngập sâu, ảnh hưởng việc dạy và học của hơn 300 học sinh cùng thầy cô giáo. Nhà trường đã đề xuất UBND xã cho học sinh tạm nghỉ để chờ nước rút. Sân của phân hiệu 1 Trường THCS Phạm Chí Hiền cũng ngập sâu.

Sân trường ngập sâu, học sinh từ mầm non đến THCS ở xã Khánh Bình phải tạm nghỉ học ẢNH: G.B

"Trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật tới, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến ngập úng. Trong trường hợp mưa lớn vẫn tiếp diễn và tình trạng ngập kéo dài, địa phương sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ học cho đến khi nước rút để đảm bảo an toàn", ông Đặng Chí Nguyễn nói.