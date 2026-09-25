Loạt vi phạm trong bếp ăn bán trú bị phụ huynh phản ánh có món 'thịt lạ'

Ngày 24.9, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TP.Hà Nội do bà Trần Lưu Hoa, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường tiểu học Quảng Bị 1.

Đơn vị cung cấp thực phẩm và tổ chức nấu ăn tại trường này là Công ty cổ phần đầu tư phát triển và dịch vụ thương mại Thăng Long.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra bếp ăn bán trú tại Trường tiểu học Quảng Bị 1 ẢNH: UBND XÃ QUẢNG BỊ

Đoàn kiểm tra chỉ ra nhiều nội dung trong tổ chức bữa ăn bán trú đã được nhà trường và địa phương triển khai nhưng chưa đầy đủ, chặt chẽ, một số yêu cầu theo quy định chưa được thực hiện.

Cụ thể, bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng - Công tác học sinh sinh viên (Sở GD-ĐT Hà Nội), cho rằng hợp đồng ký kết giữa nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm, tổ chức bữa ăn bán trú còn "lỏng lẻo" khi không quy định cụ thể định lượng nhân sự bếp.

Do đó, để phục vụ 2.160 học sinh ăn bán trú tại 2 điểm trường nhưng công ty chỉ bố trí 24 nhân sự đứng bếp. Khu vực bếp của trường chỉ rộng hơn 200 m2, khu vực chia suất ăn khoảng 30 m2 nhưng đang phải chế biến, chia suất ăn cho hàng nghìn học sinh 2 phân hiệu...

Tại thời điểm kiểm tra, một số khu vực còn đọng nước, nền trơn, việc vệ sinh tại khu sơ chế, khu nấu và khu chia suất ăn chưa đảm bảo. Có 3 nhân viên quá tuổi (từ 62 - 64 tuổi) đang đứng bếp không đúng quy định...

Quy trình bếp một chiều cũng vi phạm quy định khi thịt gà sống thái xong lại mang ngược vào khu nấu để tẩm ướp bột, gia vị. Kho gạo, gia vị thiếu nội quy, không có sổ xuất - nhập kho và thiếu bảng công khai thực đơn.

Đặc biệt, đoàn kiểm tra liên ngành cũng chỉ ra, dù suất ăn đã có định lượng nhưng thức ăn phân chia không đồng đều giữa các suất.

Suất ăn có món thịt mà phụ huynh nghi ngờ giống như tóp mỡ ẢNH: PHHS

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trần Lưu Hoa, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, Trưởng đoàn kiểm tra, đề nghị UBND xã, cơ sở giáo dục và đơn vị cung cấp thực phẩm rà soát quy trình, tổ chức bữa ăn bán trú, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong các khâu thực hiện.

Yêu cầu UBND xã tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ bữa ăn bán trú, bảo đảm bếp ăn một chiều, trang thiết bị phù hợp và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về y tế, vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Đối với các nhà trường, theo bà Hoa, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú; phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên; tăng cường vệ sinh trường, lớp và giám sát quá trình tổ chức bữa ăn.

Bà Tô Thị Đào, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Bị, cho biết xã sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú; xác định rõ trách nhiệm của hiệu trưởng, cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bộ phận liên quan; tăng cường kiểm tra từ khâu tiếp nhận thực phẩm, chế biến, chia suất ăn, lưu mẫu, kiểm thực đến vệ sinh và công khai thông tin.

Đồng thời, xã yêu cầu các nhà trường phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp suất ăn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh.

Trong ngày 24.9, đoàn kiểm tra liên ngành đã mở rộng kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm và đánh giá chuyên môn y tế tại các điểm trường trong xã.

Trước đó, phụ huynh có con học lớp 3 tại Trường tiểu học Quảng Bị, cho biết, khi phát hiện thịt trong bếp ăn như tóp mỡ và có dấu hiệu không tươi, anh và một số phụ huynh, một nhân viên y tế của trường tự mang mẫu đi kiểm nghiệm.

Ngày 23.9, làm việc với Sở GD-ĐT Hà Nội, đề cập về tổ chức bữa ăn bán trú, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nhấn mạnh cần phải "tiền kiểm là chính, chứ không phải hậu kiểm. Nếu chúng ta chỉ thực hiện hậu kiểm, khi bữa ăn đã được đưa vào cơ thể các cháu thì sẽ hết sức nguy hiểm, cần đề cao trách nhiệm của các cấp trong quá trình triển khai".