Cần Thơ kết nối KOL đẩy lùi tin giả, giữ vững 'niềm tin số'

Thông điệp này được nhấn mạnh tại Hội nghị KOL thành phố Cần Thơ lần thứ hai và ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số do Công an thành phố Cần Thơ tổ chức chiều 28.9. Hội nghị quy tụ đông đảo các KOL, người sáng tạo nội dung số trên địa bàn.

Niềm tin số tạo nên giá trị bền vững



Phát biểu khai mạc hội nghị, đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ, công tác an ninh mạng không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ hệ thống kỹ thuật, dữ liệu hay xử lý tội phạm, mà cốt lõi và quan trọng nhất là bảo vệ niềm tin của nhân dân trên môi trường số.

Câu lạc bộ Niềm tin số Cần Thơ ra mắt ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Khi một tiếng nói có thể tiếp cận hàng triệu người chỉ trong vài giây, chính niềm tin số mới tạo nên giá trị bền vững thật sự; một khi đánh mất niềm tin, mọi chỉ số tương tác hay lượt theo dõi cũng chỉ còn là những con số vô hồn.

"Chính vì vậy, cùng với việc tổ chức Hội nghị KOL, Công an thành phố Cần Thơ chính thức ra mắt "Câu lạc bộ Niềm tin số Cần Thơ", mục đích để thống nhất lực lượng nòng cốt, định hướng, lan tỏa thông tin tích cực, phát hiện, phản ánh và hỗ trợ xử lý thông tin sai lệch trên không gian mạng; tạo cơ chế phối hợp thường xuyên, trực tiếp, hiệu quả giữa lực lượng công an với KOL, cơ quan, báo chí, doanh nghiệp nền tảng và các chủ thể có uy tín tại địa phương", ông Thắng nói.

Đại tá Thắng phân tích, các KOL và người sáng tạo nội dung đang nắm giữ một dạng "quyền lực mềm", có khả năng định hình xu hướng, dẫn dắt dư luận và tác động trực tiếp đến hành vi của cả cộng đồng. Song quyền lực luôn phải đi cùng trách nhiệm. Sức ảnh hưởng càng lớn thì giá trị tạo ra cho xã hội càng cao, nhưng rủi ro gây hệ lụy tiêu cực cũng khôn lường.

Ông Thắng cũng lưu ý không gian mạng là nơi sáng tạo tự do nhưng tuyệt đối không phải là "vùng trống pháp luật". Pháp luật không sinh ra để dập tắt sự sáng tạo, mà là "lằn ranh an toàn" để định hướng sự sáng tạo phát triển đúng đắn và lành mạnh.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Công an thành phố Cần Thơ phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Lãnh đạo Công an thành phố Cần Thơ cũng cảnh báo và lên án hiện tượng "giang hồ mạng", những đối tượng lợi dụng mạng xã hội cổ súy lối sống lệch chuẩn, ngông cuồng nhằm "câu like, câu view" kiếm tiền bất chấp, gây tác động xấu đến xã hội nhất là nhận thức của giới trẻ.

Để chuyển hóa sức ảnh hưởng thành giá trị đích thực, đại tá Nguyễn Văn Thắng đề nghị các KOL ghi nhớ 3 trách nhiệm lớn gồm: trách nhiệm đối với nội dung mình sáng tạo; trách nhiệm khi chia sẻ, lan tỏa thông tin ra cộng đồng và trách nhiệm pháp lý gắn với uy tín xã hội.

Song song đó, cần thực hiện cuộc chuyển đổi mạnh mẽ về mặt tư duy từ việc chăm chăm nhìn vào lượt tương tác, khát khao nổi tiếng sang mục tiêu tạo dựng lòng tin, xây dựng giá trị bền vững.

KOL làđiểm khuếch đại thông tin

Tại hội nghị, thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng (Bộ Công an), đưa ra cảnh báo AI đang làm thay đổi bản chất của tin giả, khiến quá trình sản xuất và phát tán thông tin sai lệch diễn ra nhanh, rẻ với quy mô lớn hơn. Từ năm 2019 đến nay, lực lượng công an toàn quốc đã phát hiện trên 55.000 nguồn khởi phát thông tin xấu độc; trong đó 3 năm gần đây có khoảng 53% thông tin xấu độc có yếu tố can thiệp của AI.

Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) trình bày tham luận về AI ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Theo thượng tá Kim, KOL là những "điểm khuếch đại thông tin", một thông tin sai lệch sẽ đặc biệt nguy hiểm khi được người có uy tín vô tình tiếp tay xác nhận. Do đó, người sáng tạo nội dung phải lấy nguyên tắc "nhanh không quan trọng hơn đúng; viral không quan trọng hơn xác thực" làm kim chỉ nam. Dù vậy, ông Kim cho rằng không thể dồn hết trách nhiệm lên vai KOL, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ sinh thái gồm cơ quan quản lý, báo chí, các nền tảng và người dùng mạng.

Chia sẻ về khía cạnh pháp lý, thượng tá Phan Sỹ Vinh, Phó trưởng phòng An ninh mạng Công an thành phố Cần Thơ, khẳng định, bên cạnh việc kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi hoặc phát tán tin giả, điều cốt lõi mà lực lượng an ninh hướng tới là đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp thông tin chính thống để các nhà sáng tạo nội dung an tâm hoạt động trong khuôn khổ an toàn của pháp luật.

KOL và du lịch Cần Thơ

Chia sẻ tham luận về vai trò của KOL trong phát triển và quảng bá du lịch, ông Lê Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho rằng một video ngắn về món ăn, làng nghề hay điểm đến, nếu được truyền tải đúng cách, có thể chạm tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người xem trong thời gian rất ngắn.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng chỉ ra trên địa bàn còn xuất hiện không ít hội nhóm ẩn danh chuyên đăng thông tin đời tư và bình phẩm xúc phạm người khác chưa qua kiểm chứng. Đây là vấn đề Sở và Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục theo dõi, xử lý.

Sự kiện quy tụ đông đảo các nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung số trên địa bàn ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cũng đề xuất ba nhóm giải pháp cùng Câu lạc bộ Niềm tin số Cần Thơ thực hiện. Cụ thể là đồng hành về pháp luật, định kỳ cập nhật quy định mới, nhất là về quảng cáo và livestream bán hàng; làm cầu nối thông tin chính thống, để khi có tin giả, thông tin chính xác đến với thành viên nhanh nhất; cung cấp tư liệu, lịch sự kiện, tổ chức các chuyến khảo sát trải nghiệm thực tế và biểu dương nội dung tích cực về hình ảnh Cần Thơ.

Ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị Câu lạc bộ Niềm tin số nhanh chóng đi vào hoạt động với 4 nội dung trọng tâm ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới về an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Ông Hùng đề nghị Câu lạc bộ Niềm tin số Cần Thơ nhanh chóng đi vào hoạt động, tập trung vào bốn nội dung chủ yếu gồm:

Thứ nhất, xây dựng thành mạng lưới kết nối và hành động vì cộng đồng, quy tụ cơ quan, doanh nghiệp, chuyên gia, nghệ sĩ, KOL, người sáng tạo nội dung, hướng đến người dân.

Thứ hai, tập trung vào các vấn đề thiết thực như phòng, chống lừa đảo trực tuyến; bảo vệ dữ liệu cá nhân; nhận diện tin giả, nội dung giả do AI tạo ra; nâng cao kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh.

Thứ ba, phát huy vai trò, trách nhiệm của KOL, nghệ sĩ và người sáng tạo nội dung, mỗi thành viên là một "đại sứ niềm tin số".

Thứ tư, tăng cường sự đồng hành của doanh nghiệp công nghệ về công nghệ, chuyên môn, sáng kiến và giải pháp thiết thực.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố quyết định khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch "Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến" trên địa bàn.