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    Thời sựPháp luật

    Công an Cần Thơ bắt nghi phạm mua sổ đỏ giả, lừa đảo 2,4 tỉ đồng

    Đình Tuyển
    Đình Tuyển
    Nguyễn Thành Trung vừa bị Công an thành phố Cần Thơ bắt tạm giam để điều tra hành vi sử dụng giấy tờ giả để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt 2,4 tỉ đồng.

    Chiều 28.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (35 tuổi, ở xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp)  để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

    Theo điều tra, tháng 4.2026, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Trung đặt làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên mình; đồng thời sử dụng 1 sổ đỏ không còn giá trị (do trước đó đã báo mất và được cấp lại) lên kế hoạch lừa đảo.

    Làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lừa đảo 2,4 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Nguyễn Thành Trung tại cơ quan công an

    ẢNH: CACT

    Sau đó, Trung sử dụng các giấy tờ trên để thực hiện giao dịch đối với 4 nền đất dưới hình thức ký hợp đồng ủy quyền với ông Đ.B.L (ở phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ), nhận số tiền 2,4 tỉ đồng.

    Trước đó, để tạo lòng tin, Trung đưa ông L. đến xem các nền đất trống không thuộc quyền sử dụng của mình nhưng giới thiệu là tài sản do Trung sở hữu. Sau khi nhận tiền, Trung bỏ trốn khỏi địa phương.

    Trên cơ sở kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trung.

    Công an thành phố Cần Thơ cũng đề nghị những ai là nạn nhân của Nguyễn Thành Trung khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

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