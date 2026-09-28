Vừa mãn hạn tù, cặp tình nhân lại dùng chiêu chuyển khoản giả để lừa đảo

Ngày 28.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hòa (28 tuổi, ở xã Ea Ning) và Trần Thị Ngọc Trâm (32 tuổi, ở xã Krông Ana, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Hòa và Trâm có quan hệ tình cảm từ nhiều năm nay. Ngày 13.9, do cần tiền tiêu xài cá nhân, cả hai bàn bạc, thống nhất đến các cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng hỏi mua dây điện và yêu cầu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Hòa và Trâm bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CTV

Sau khi nhận hàng, Hòa và Trâm sử dụng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để tạo giao dịch giả, thể hiện đã thanh toán thành công, rồi đưa cho chủ cửa hàng xem nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn này, 2 người đã thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 6 cuộn dây điện tại các cửa hàng ở nhiều xã, phường như Quảng Phú, Ea Kar, Ea Kao và Tân Lập. Sau khi lấy được dây điện, Hòa và Trâm mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 25.9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Quảng Phú bắt giữ Hòa và Trâm.

Đáng chú ý, vào tháng 6.2026, cả hai vừa chấp hành xong án phạt tù cũng với thủ đoạn tương tự nhưng nay tiếp tục tái phạm.

Hiện vụ án được Công an tỉnh Đắk Lắk giao Công an xã Quảng Phú tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an xã Quảng Phú thông báo những ai là bị hại của Hòa và Trâm đến trụ sở đơn vị tại số 146 Hùng Vương (xã Quảng Phú) trình báo để được giải quyết theo quy định.