Công an xác minh vụ chủ tiệm tạp hóa tố người mua bia chuyển khoản 'ảo'

Ngày 28.7, Công an phường An Phú Đông (quận 12 cũ), TP.HCM đang xác minh, làm rõ thông tin người dân - chủ tiệm tạp hóa trên địa bàn trình báo vụ nam thanh niên mua bia lừa chuyển khoản ảo.

Anh T. bê bia đặt lên xe cho người mua ẢNH: TRẦN KHA

Cùng ngày, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, vợ chồng anh N.V.T (38 tuổi) cho biết là chủ tiệm tạp hóa trên đường TL13, phường An Phú Đông (quận 12 cũ).

Theo đó, hơn 13 giờ ngày 26.7, nam thanh niên đeo khẩu trang, chạy xe máy đến tiệm tạp hóa của gia đình anh T. hỏi mua 3 thùng bia.

Lúc này, anh T. lần lượt lấy 3 thùng bia, đem ra để lên xe máy cho nam thanh niên. Người này sau đó cho biết đã chuyển khoản trả tiền bia cho vợ anh T. và lên xe máy rời đi.

"Người này nói đã chuyển tiền thành công nhưng do tôi đang bận nên không xem kỹ điện thoại. Khi người này đã đi, tôi mới kiểm tra lại thì thấy có tin nhắn trên Zalo nhưng tiền chuyển vào tài khoản thì không thấy. Tôi có gọi vào Zalo người này kết bạn trước đó để hỏi lại việc chuyển khoản nhưng họ đã hủy kết bạn, chặn mọi liên lạc với tôi từ đó đến nay", vợ anh T. nói.

Vợ chồng anh T. cho biết thêm, cả hai thuê mặt bằng tại đây khoảng 3 năm để mở tiệm tạp hóa, buôn bán nhỏ lẻ. Cả gia đình bỏ công ra bán làm lời, mỗi mặt hàng bán được lãi ít. Việc bị lừa mất 3 thùng bia giá hơn 1 triệu đồng khiến cả hai rất buồn lòng.

Vợ chồng anh T. đã trình báo vụ việc với Công an phường An Phú Đông. Công an cũng đã trích xuất camera an ninh tại tiệm tạp hóa để xác minh, làm rõ vụ việc này.