Công an Vĩnh Long bắt bị can lừa đảo bằng cách thuê ô tô tự lái

Ngày 25.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Anh Vũ (34 tuổi, ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Đức Thắng (45 tuổi, ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an làm việc với bị can Lê Hoàng Anh Vũ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, ngày 1.6, Vũ sử dụng căn cước công dân và giấy phép lái xe giả mua trên mạng, đến gặp anh N.M.T (39 tuổi, ở ấp An Hương 2, xã Nhơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) để thuê 1 xe ô tô tự lái và di chuyển đến TP.HCM. Khi hết thời gian thuê xe, Vũ gọi điện thoại cho anh T. để tiếp tục thuê và được anh T. đồng ý.

Do cần tiền tiêu xài, Vũ lên mạng xã hội Facebook liên hệ với một người không quen biết để cầm ô tô nêu trên được 30 triệu đồng.

Khi hết thời hạn cho thuê, anh T. liên hệ với Vũ để lấy xe lại thì Vũ cho hay đã đem cầm và hứa chuộc lại. Sau đó, nhiều lần liên lạc nhưng bị Vũ né tránh nên anh T. trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Ngày 18.9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Longphát hiện Vũ tại một khách sạn thuộc phường An Lạc, TP.HCM nên mời về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công an đã thu hồi được xe ô tô.

Hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.