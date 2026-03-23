Công an TP.HCM bắt nhóm dùng giấy tờ giả thuê ô tô tự lái mang đi cầm

Ngày 23.3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lý Gia Thịnh (27 tuổi, ở TP.Cần Thơ), Nguyễn Phước Đức (24 tuổi, ở TP.Cần Thơ) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhóm này có hành vi dùng giấy tờ giả thuê ô tô tự lái mang đi cầm.

Đức và Thịnh (từ trái qua) tại cơ quan công an

ẢNH: CTV

Thủ đoạn "phù phép" giấy tờ giả

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2025, Lý Gia Thịnh nảy sinh ý định làm giàu bất chính bằng cách nhắm vào các cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái.

Để thực hiện hành vi dùng giấy tờ giả thuê ô tô tự lái mang đi cầm lấy tiền, Thịnh không dùng danh tính thật mà lên mạng xã hội Telegram liên hệ với các tài khoản ẩn danh để đặt làm giả "trọn bộ" hồ sơ gồm: thẻ căn cước, giấy phép lái xe và cả giấy đăng ký xe.

Đáng chú ý, các loại giấy tờ giả này được các đối tượng thiết kế dưới dạng file điện tử, chỉnh sửa thông tin, hình ảnh và đặc biệt làm giả cả mã QR với độ tinh vi rất cao. Bằng cách này, Thịnh dễ dàng qua mặt các chủ xe và nhân viên tiệm cầm đồ khi thực hiện giao dịch.

Sau khi có bộ hồ sơ "sạch", Thịnh lôi kéo Nguyễn Phước Đức cùng tham gia. Đức được giao nhiệm vụ trực tiếp đi giao dịch thuê xe, sau đó mang phương tiện đến các tiệm cầm đồ cầm để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 11.2025 - 1.2026), Thịnh và Đức đã thực hiện trót lọt 6 vụ lừa đảo trên địa bàn TP.HCM. Các nghi can nhắm vào các dòng xe đời mới, có giá trị cao. Với mỗi chiếc xe chiếm đoạt được, các nghi can cầm cố lấy từ 160 triệu - 350 triệu đồng.

Vụ việc chỉ bị phát giác khi một bị hại tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh (phường Bình Trưng, TP.HCM) trình báo về việc mất liên lạc với khách thuê xe. Tiếp nhận tin báo, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo PC02 khẩn trương vào cuộc truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng cảnh sát hình sự đã lần theo dấu vết, rà soát hàng loạt điểm cầm đồ trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Đến nay, cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ 7 chiếc xe ô tô là tang vật vụ án, đồng thời bắt giữ Thịnh và Đức.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để truy tìm đường dây làm giả con dấu, tài liệu trên không gian mạng.