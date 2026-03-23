Đề xuất phạt đến 70 triệu đồng nếu kêu gọi từ thiện để lừa đảo

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tại dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất các mức phạt tiền nghiêm khắc đối với nhóm hành vi liên quan đến phát tán thông tin sai sự thật, lừa đảo trên không gian mạng (chưa đến mức xử lý hình sự).

Một đối tượng lập Facebook và hình ảnh giả mạo kêu gọi ủng hộ nhằm chiếm đoạt tiền từ thiện ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Kêu gọi từ thiện "ảo", phạt đến 70 triệu

Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với các hành vi: mạo danh, giả mạo thông tin, hình ảnh, làm nhái sản phẩm, nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp bằng cách sử dụng các tiện ích công nghệ, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, doanh nghiệp.

Cùng đó là kêu gọi, vận động, xúi giục tẩy chay sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa, nhãn hàng, thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp, gây thiệt hại về vật chất, uy tín của tổ chức, doanh nghiệp…

Mức phạt từ 50 - 70 triệu đồng được đề xuất áp dụng với các hành vi: sử dụng không gian mạng huy động vốn theo phương thức lấy tiền của người sau, trả lãi cho người trước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; kinh doanh theo phương thức đa cấp trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sử dụng không gian mạng lừa đảo trong giao dịch chứng khoán để chiếm đoạt tài sản; sử dụng không gian mạng kêu gọi từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; mạo danh các cơ quan thực thi pháp luật, yêu cầu cung cấp thông tin, chiếm đoạt tài sản…

Mức chế tài cao hơn, từ 70 - 100 triệu đồng được đề xuất áp dụng với hành vi mở tài khoản số không đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hoặc duy trì tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính bằng thông tin định danh giả mạo, không có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về tổ chức, doanh nghiệp. Hoặc mở tài khoản số cho người trong danh sách bị cấm mở và sử dụng tài khoản số.

Phát tán thông tin bịa đặt, phạt đến 20 triệu

Vẫn tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất mức phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng với các hành vi: phát tán thông tin có nội dung thông tin bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; thông tin có nội dung phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; mạo danh cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân…

Nếu làm ra các thông tin nêu trên, người vi phạm sẽ bị xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng.

Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với hành vi thiết lập các trang thông tin điện tử, mạng xã hội hoặc trang cộng đồng, kênh nội dung, nhóm cộng đồng để đăng tải, hướng dẫn thực hiện việc làm ra, đăng tải các thông tin đã nêu.

Về biện pháp khắc phục, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị buộc gỡ, xóa thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật, xuyên tạc; thu hồi hoặc buộc hoàn trả tên miền do thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra có thể phải công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc phương tiện đã đăng tải thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật, xuyên tạc; buộc cải chính thông tin…