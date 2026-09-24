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    Thời sựDân sinh

    Chấn chỉnh chuyên viên Sở Xây dựng Đắk Lắk đòi 'dẹp tiệm' người dân

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Sau clip tranh cãi đậu ô tô trước tiệm spa trên mạng xã hội, lãnh đạo Sở Xây dựng Đắk Lắk đã chấn chỉnh chuyên viên có hành động, lời nói thiếu chuẩn mực với người dân.

    Ngày 24.9, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nắm thông tin và làm việc chấn chỉnh chuyên viên L.X.S thuộc Phòng Phát triển hạ tầng của đơn vị có lời nói, hành động thiếu chuẩn mực với người dân. 

    Chấn chỉnh chuyên viên Sở Xây dựng Đắk Lắk đòi 'dẹp tiệm' người dân- Ảnh 1.

    Chuyên viên Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk có hành động, lời nói thiếu chuẩn mực với người dân

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Trước đó, ngày 19.9, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông có lời qua tiếng lại với một cô gái về việc đậu ô tô chắn trước lối ra vào cửa tiệm.

    Theo nội dung clip, người đàn ông hỏi: "Biết đường này của ai không em, đường của nhà nước" và tự giới thiệu là "quản lý giao thông".

    Đáng chú ý, trong lúc tranh luận, người đàn ông liên tục chỉ tay vào cô gái và nói: "Có tin ngày mai cái tiệm này dẹp luôn không, đừng có đùa".

    Sau đó, người đàn ông này lái xe ô tô rời đi. Toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại. 

    Clip được đăng tải đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người cho rằng hành động và lời nói của người đàn ông đối người phụ nữ là thiếu chuẩn mực.

    Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào trưa 19.9, tại một tiệm spa trên đường Trần Văn Phụ (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

    Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, người đàn ông đã quay lại tiệm spa để gặp và xin lỗi cô gái.

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