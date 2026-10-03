Ra đường bịt kín mít như 'ninja', xe chạy ngay bên cạnh cũng khó thấy

Gần đây, nhiều người đi xe máy bịt kín khi ra đường với nhiều lớp áo, khẩu trang, kính để tránh nắng đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên đường phố TP.HCM. Đặc biệt, nhiều người trẻ trùm mũ áo khoác hoodie che kín như "ninja", không thấy xe đang chạy ngay bên cạnh.

Mũ áo khoác rộng vành che khuất tầm nhìn 2 bên của người đi xe máy ẢNH: NHẬT THỊNH

Ghi nhận tại khu vực trung tâm TP.HCM, nhiều người đi xe máy mặc áo chống nắng kín từ đầu đến chân. Ngoài khẩu trang và kính, một số người kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu rồi đội mũ bảo hiểm; người khác sử dụng thêm mũ, vành che nắng rộng để hạn chế ánh nắng chiếu vào mặt.



Nhìn từ phía trước, người lái vẫn có khoảng trống để quan sát đường. Nhưng khi nhìn từ bên hông, phần mũ áo, khẩu trang hoặc vành che nắng phủ sát hai bên khuôn mặt. Với cách che chắn này, việc quan sát sang hai bên có thể bị hạn chế, nhất là trong dòng xe máy chạy san sát.

Có trường hợp hai xe chạy gần như song song, người đi bên cạnh nhìn rõ xe kia nhưng người bịt kín mít vẫn hướng mắt về phía trước. Khi cần chuyển làn, chuyển hướng hoặc quay đầu, nếu không quan sát kỹ hai bên, nguy cơ va chạm là rất cao.

Bịt kín mít có thể giúp chống nắng nhưng tiềm ẩn nguy cơ va chạm ẢNH: NHẬT THỊNH

Bịt kín mít đặc biệt nguy hiểm khi người lái chuyển làn hoặc quay đầu xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Chị Nguyễn Thu Thủy (28 tuổi, phường Tân Sơn Hòa) cho biết từng gặp tình huống đang chạy sát bên một xe có người điều khiển bịt kín mít đầu thì xe này bất ngờ dịch sang phía mình. Người này phải giảm tốc để tránh va chạm, trong khi người lái xe bên cạnh dường như không nhận biết có phương tiện đang chạy song song.

Theo chị Thủy, đáng ngại nhất là lúc đường đông, các xe chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Có người trùm kín, cúi đầu tránh nắng rồi chuyển hướng hoặc dịch xe sang bên khiến người chạy cạnh phải chủ động né.

CSGT cảnh báo nguy cơ khi bịt kín mít như "ninja"

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, khi tham gia giao thông dưới thời tiết nắng nóng, váy, áo và khăn choàng chống nắng là những vật dụng được nhiều người sử dụng, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, sử dụng không đúng cách có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

CSGT lưu ý có trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng khẩu trang che toàn bộ khuôn mặt, chỉ hở phần mắt hoặc những loại khẩu trang có vành mũ rộng, phủ ra ngoài mũ bảo hiểm.

Những vật dụng này có thể hạn chế tầm nhìn khi lưu thông trên đường, đặc biệt khi người lái thực hiện thao tác chuyển hướng, quay đầu xe.

Áo khoác mũ rộng vành được nhiều bạn trẻ lựa chọn khi tham gia giao thông ẢNH: NHẬT THỊNH

Do đó, CSGT khuyến cáo người đi xe máy lựa chọn váy, áo chống nắng phù hợp, vừa vặn với cơ thể và không ảnh hưởng đến tầm nhìn khi điều khiển phương tiện. Nên tránh những loại quá rộng, quá dài, vừa gây khó khăn khi xử lý tình huống vừa có nguy cơ vướng vào xe.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc sử dụng váy, áo, khăn choàng chống nắng. Trong nhiều trường hợp, vạt áo hoặc váy quá rộng, dài nhưng không được vén gọn đã bị cuốn vào bánh xe, khiến người ngồi trên xe ngã xuống đường.

Thậm chí có trường hợp tay hoặc chân của người ngồi trên xe cùng vạt áo, váy chống nắng bị cuốn vào bánh xe dẫn đến thương tích.

Sử dụng áo chống nắng không đúng cách sẽ trở thành hiểm họa trên đường ẢNH: NHẬT THỊNH

Thực tế đã có những vụ tai nạn xảy ra liên quan áo chống nắng ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ phụ nữ, nhiều đàn ông cũng mặc áo khoác bịt kín mít khi ra đường ẢNH: NHẬT THỊNH

Mũ áo rộng vành che 2 bên, người lái xe không thể nhìn thấy xe đang chạy ngay bên cạnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Với người ngồi sau, CSGT khuyến cáo váy, áo và khăn choàng chống nắng phải được vén gọn, tránh để phần vải trùm xuống đuôi xe. Trường hợp ngồi vắt chéo chân hoặc lệch một bên nên hạn chế sử dụng váy, áo, khăn choàng chống nắng do nguy cơ vạt vải bị cuốn vào bánh xe cao hơn.

Nếu dùng khăn choàng để che nắng cho trẻ nhỏ, người lớn cũng cần chú ý không để khăn phủ quá dài xuống gần bánh xe. Với áo hoodie, khẩu trang, kính hay các loại mũ, vành che nắng, CSGT lưu ý việc lựa chọn và sử dụng phải bảo đảm không ảnh hưởng đến tầm nhìn.