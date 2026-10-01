Con đường thi công gần 3 năm chưa xong ở TP.HCM: Sở Xây dựng nói gì?

Ngày 30.9, Sở Xây dựng TP.HCM có ý kiến về tình trạng thi công công trình nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Xuân 25, đoạn qua phường Thới An. Trước đó, Báo Thanh Niên phản ánh tuyến đường đang trong quá trình thi công nhưng nhiều vị trí xuất hiện ổ gà, đọng nước, gây khó khăn cho người dân đi lại, nhất là khi trời mưa.

Đơn vị thi công cho đổ đá, lu chèn mặt đường Thạnh Xuân 25 ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thới An đã làm việc với nhà thầu thi công và tư vấn giám sát để khẩn trương khắc phục các vị trí ổ gà, đọng nước trên toàn tuyến, đảm bảo an toàn giao thông.

Cũng theo Sở Xây dựng TP.HCM, công trình nâng cấp, mở rộng đường Thạnh Xuân 25 được khởi công ngày 28.8.2024. Nhà thầu thi công là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng Giao thông T&T. Tiến độ công trình bị ảnh hưởng trong quá trình phối hợp xử lý hệ thống cấp nước sạch dọc tuyến do Công ty CP Cấp nước Trung An quản lý.

Đồng thời, đơn vị thi công triển khai chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, thời gian vừa qua mưa nhiều, trong khi mật độ phương tiện lưu thông hằng ngày trên tuyến cao. Đường Thạnh Xuân 25 đang trong quá trình thi công, trải đá nên xuất hiện nhiều vị trí sụt lún, ổ gà.

Trước tình trạng trên, ngoài yêu cầu khắc phục ổ gà, đọng nước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thới An đang làm việc với các nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Những vị trí hư hỏng, ổ gà trên đường Thạnh Xuân trước đó đã được đổ đá, lu chèn ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 1.2027. Đường Thạnh Xuân 25 dài khoảng 2,8 km, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường có tổng vốn đầu tư gần 490 tỉ đồng.

Khi hoàn thành, mặt đường được đầu tư đồng bộ bằng bê tông nhựa cùng hệ thống thoát nước, cây xanh và chiếu sáng. Tuyến đường đi qua khu vực phường Thới An và Thạnh Xuân, có vai trò kết nối giao thông khu vực. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập nước, chỉnh trang đô thị và cải thiện việc đi lại của người dân.