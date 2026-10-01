Mưa lớn ở TP.HCM: Đường Nguyễn Văn Khối ngập như sông, hơn 2 tiếng nước chưa rút

Khoảng 17 giờ, cơn mưa lớn đổ xuống làm một số tuyến đường như Nguyễn Văn Khối, Phan Huy Ích bị ngập. Không như hôm qua, hôm nay tình trạng ngập trên đường Phan Uy Ích diễn ra cục bộ, các đoạn ngập không quá dài và nước nhanh chóng rút hết trong khoảng thời gian ngắn.

Tại đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội), lại ngập nặng. Đoạn đường chỉ dài khoảng 300 m nhưng luôn bị ngập nước mỗi khi mưa lớn. Người dân ở khu vực này cho biết, đường Nguyễn Văn Khối mỗi khi mưa lớn là ngập sâu và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ.

Đường Nguyễn Văn Khối ngập như sông sau cơn mưa lớn vào chiều tối 1.10 ẢNH: PHẠM HỮU

Chỉ sau 15 phút mưa lớn, tuyến đường này đã ngập sâu ẢNH: PHẠM HỮU

Đoạn ngập tại tuyến đường này chỉ kéo dài khoảng 300 m, nhiều năm qua tình trạng ngập cứ tái diễn mỗi khi mưa lớn ẢNH: CAO AN BIÊN

Nước ngập ở đây có nơi lên đến nửa mét ẢNH: PHẠM HỮU

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Cơn mưa diễn ra khoảng 17 giờ chiều nay, nhưng chỉ sau 15 phút nước bắt đầu ngập lênh láng như sông. Tình trạng này kéo dài đến tận 19 giờ 30 nhưng nước vẫn chưa rút hết. Mực nước ngập tại đây lên đến hơn nửa mét khiến người dân khi qua đoạn này đều ái ngại, có người quay đầu tìm hướng khác để đi.

Nước ngập cũng tràn vào tận vỉa hè nhà người dân hai bên đường, vào khu dân cư bên trong và công viên trên tuyến đường này. Những nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Khối hầu như đóng cửa vì kinh doanh ế ẩm.

Nhiều người dân về nhà rất khổ sở. Một số phụ nữ có con nhỏ đành phải dắt xe men theo vỉa hè để qua điểm ngập ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều xe máy chết máy, đẩy bộ ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân lội nước về nhà trong đêm ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 18 giờ 30, tình trạng ngập nước tại đây trở nên nghiêm trọng ẢNH: CAO AN BIÊN

Các hàng quán ế ẩm, phải đóng cửa ngay trong thời điểm ngập nước ẢNH: CAO AN BIÊN