Đường Phan Huy Ích ở TP.HCM ngập tới 1 mét, người dân lội nước về nhà trong đêm

Tối 30.9, hơn 5 tiếng sau cơn mưa lớn, đường Phan Huy Ích, đoạn qua phường Tân Sơn (TP.HCM), vẫn chìm trong nước. Có nơi nước ngập sâu khoảng 1 mét, ngang yên xe máy; nhiều ô tô, xe buýt chết máy giữa đường, trong khi người dân phải lội nước về nhà trong đêm.

Khoảng 21 giờ, cảnh ngập nước tại đây vẫn còn diễn ra nhưng chưa có dấu hiệu rút bớt. Nhiều người đi đường vẫn còn kẹt lại và chưa thể về nhà. Có người cố gắng lội nước một cách khó khăn.



Đến khoảng 22 giờ 30, nước vẫn chưa rút, khiến nhiều xe máy và cả xe buýt chết máy; giao thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Đường Phan Uy Ích ngập như sông sau cơn mưa lớn vào chiều 30.9 ẢNH: NHẬT THỊNH

Mực nước tại đường Phan Uy Ích có nơi lên đến 1 mét ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều ô tô khi đến đường này bị chết máy, nằm la liệt giữa dòng nước ẢNH: NHẬT THỊNH

Các xe buýt cũng trong tình trạng "tê liệt" khi bị ngập nước ẢNH: NHẬT THỊNH

Nước tràn vào xe buýt khiến hành khách và nhân viên kẹt lại trên xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Ám ảnh ngập lụt trên đường Phan Huy ích: Xe buýt chết máy, xe máy dắt bộ

Lúc 21 giờ, nhiều người phải lội trong tình trạng nước ngập sâu ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Hữu Bình, người dân sống 13 năm trên đường Phan Huy Ích, cho biết khu vực này mỗi năm ngập khoảng 2 - 3 lần. “Khoảng 7 - 8 năm trước cũng từng có những đợt ngập cao hơn”, ông Bình nói. ẢNH: NHẬT THỊNH

Mưa lớn đúng giờ tan tầm, người dân chật vật qua đoạn ngập quá đầu gối ở TP.HCM

Các tiệm sửa xe máy tại đường này đều kín chỗ ẢNH: NHẬT THỊNH

Nước ngập tràn vào nhà người dân ẢNH: NHẬT THỊNH