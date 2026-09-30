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    Đời sốngCộng đồng

    Đường Phan Huy Ích ở TP.HCM ngập tới 1 mét, người dân lội nước về nhà trong đêm

    Nhật Thịnh - Cao An Biên - Phạm Hữu
    Tối 30.9, đường Phan Huy Ích ở TP.HCM ngập nghiêm trọng sau mưa lớn, có nơi sâu tới 1 mét. Nước tràn vào xe buýt và nhà dân, hơn 5 tiếng vẫn chưa rút.

    Tối 30.9, hơn 5 tiếng sau cơn mưa lớn, đường Phan Huy Ích, đoạn qua phường Tân Sơn (TP.HCM), vẫn chìm trong nước. Có nơi nước ngập sâu khoảng 1 mét, ngang yên xe máy; nhiều ô tô, xe buýt chết máy giữa đường, trong khi người dân phải lội nước về nhà trong đêm.

    Khoảng 21 giờ, cảnh ngập nước tại đây vẫn còn diễn ra nhưng chưa có dấu hiệu rút bớt. Nhiều người đi đường vẫn còn kẹt lại và chưa thể về nhà. Có người cố gắng lội nước một cách khó khăn.

    Đến khoảng 22 giờ 30, nước vẫn chưa rút, khiến nhiều xe máy và cả xe buýt chết máy; giao thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

    Đường Phan Uy Ích ngập 1 mét, người dân lội nước về nhà sau mưa lớn - Ảnh 1.

    Đường Phan Uy Ích ngập như sông sau cơn mưa lớn vào chiều 30.9

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Uy Ích ngập 1 mét, người dân lội nước về nhà sau mưa lớn - Ảnh 2.

    Mực nước tại đường Phan Uy Ích có nơi lên đến 1 mét

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Uy Ích ngập 1 mét, người dân lội nước về nhà sau mưa lớn - Ảnh 3.

    Nhiều ô tô khi đến đường này bị chết máy, nằm la liệt giữa dòng nước

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Uy Ích ngập 1 mét, người dân lội nước về nhà sau mưa lớn - Ảnh 4.

    Các xe buýt cũng trong tình trạng "tê liệt" khi bị ngập nước

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Uy Ích ngập 1 mét, người dân lội nước về nhà sau mưa lớn - Ảnh 5.

    Nước tràn vào xe buýt khiến hành khách và nhân viên kẹt lại trên xe

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Ám ảnh ngập lụt trên đường Phan Huy ích: Xe buýt chết máy, xe máy dắt bộ

    Đường Phan Uy Ích ngập 1 mét, người dân lội nước về nhà sau mưa lớn - Ảnh 6.

    Lúc 21 giờ, nhiều người phải lội trong tình trạng nước ngập sâu

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Uy Ích ngập 1 mét, người dân lội nước về nhà sau mưa lớn - Ảnh 7.

    Ông Nguyễn Hữu Bình, người dân sống 13 năm trên đường Phan Huy Ích, cho biết khu vực này mỗi năm ngập khoảng 2 - 3 lần. “Khoảng 7 - 8 năm trước cũng từng có những đợt ngập cao hơn”, ông Bình nói.

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Mưa lớn đúng giờ tan tầm, người dân chật vật qua đoạn ngập quá đầu gối ở TP.HCM

    Đường Phan Uy Ích ngập 1 mét, người dân lội nước về nhà sau mưa lớn - Ảnh 8.

    Các tiệm sửa xe máy tại đường này đều kín chỗ

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Uy Ích ngập 1 mét, người dân lội nước về nhà sau mưa lớn - Ảnh 9.

    Nước ngập tràn vào nhà người dân

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đường Phan Uy Ích ngập 1 mét, người dân lội nước về nhà sau mưa lớn - Ảnh 10.

    Đến hơn 22 giờ 30, tình trạng ngập nước tại đường này chưa có dấu hiệu giảm bớt

    ẢNH: NHẬT THỊNH

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    mưa lớn ngập nước kẹt xe TP.HCM Đường Phan Huy Ích

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