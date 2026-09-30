Đường Phan Huy Ích ở TP.HCM ngập tới 1 mét, người dân lội nước về nhà trong đêm

Tối 30.9, hơn 5 tiếng sau cơn mưa lớn, đường Phan Huy Ích, đoạn qua phường Tân Sơn (TP.HCM), vẫn chìm trong nước. Có nơi nước ngập sâu khoảng 1 mét, ngang yên xe máy; nhiều ô tô, xe buýt chết máy giữa đường, trong khi người dân phải lội nước về nhà trong đêm.
Khoảng 21 giờ, cảnh ngập nước tại đây vẫn còn diễn ra nhưng chưa có dấu hiệu rút bớt. Nhiều người đi đường vẫn còn kẹt lại và chưa thể về nhà. Có người cố gắng lội nước một cách khó khăn.
Đến khoảng 22 giờ 30, nước vẫn chưa rút, khiến nhiều xe máy và cả xe buýt chết máy; giao thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.
Ám ảnh ngập lụt trên đường Phan Huy ích: Xe buýt chết máy, xe máy dắt bộ
Mưa lớn đúng giờ tan tầm, người dân chật vật qua đoạn ngập quá đầu gối ở TP.HCM
Bình luận (0)