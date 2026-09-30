Mưa lớn, ngập nước, kẹt xe ở TP.HCM: Đường Phạm Văn Đồng ùn ứ gần 3 km

Cơn mưa lớn bắt đầu vào giờ tan tầm chiều 90.9 khiến nhiều tuyến đường như Tô Ngọc Vân, Lý Tế Xuyên (phường Hiệp Bình), Phạm Văn Đồng (phường Linh Xuân)... ngập nước nghiêm trọng.

Tại đường Phạm Văn Đồng, một đoạn nằm gần ngã tư Phạm Văn Đồng – Tô Ngọc Vân ngập rất nặng. Đoạn ngập ở cả 2 chiều trên đường Phạm Văn Đồng này chỉ dài khoảng 200 m nhưng khiến tình hình giao thông tại đây gần như tê liệt.

Cơn mưa lớn vào chiều nay gây ngập ở một đoạn đường Phạm Văn Đồng kéo theo tình trạng kẹt xe ẢNH: PHẠM HỮU

Điểm ngập ở 2 chiều đi nằm gần giao lộ Phạm Văn Đồng - Tô Ngọc Vân (phường Linh Xuân) ẢNH: PHẠM HỮU

Người dân tại đây cho biết tình trạng kẹt xe bắt đầu từ khoảng 16 giờ 30 và kéo dài đến 18 giờ 30 ẢNH: PHẠM HỮU

Thời điểm mưa trùng với giờ tan tầm của người dân nên đoạn đường từ hướng cầu Bình Triệu đến đường Tô Ngọc Vân xe cộ đông đúc, nối đuôi kéo dài ẢNH: CAO AN BIÊN

Ông Trần Kim Yên, người dân sống tại điểm ngập đường Phạm Văn Đồng cho biết, khoảng 16 giờ cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống khu vực này và khoảng 30 phút sau đoạn đường này ngập lênh láng. Ngay sau đó, các phương tiện khi đến đây không dám di chuyển vì nước ngập và bắt đầu ùn ứ kéo dài.

Cũng theo ghi nhận lúc 18 giờ 30, các xe đi qua đây bị ùn tắc cục bộ, kéo dài gần 3 km. Nhiều người đành dừng xe lại không dám di chuyển do nước ngập làm tình trạng giao thông tại giao lộ này gần như tê liệt hoàn toàn. Một số người khác tìm cách len lỏi trên vỉa hè để tìm đường thoát nhưng đành bất lực vì cảnh ngập nước.

Đến hơn 18 giờ 30, tình trạng ngập đã giảm đáng kể nên việc lưu thông của các phương tiện mới được cải thiện phần nào. Lúc 19 giờ cùng ngày giao thông trên đường Phạm Văn Đồng trở lại bình thường.

Người đi xe máy "chôn chân" trên đường Phạm Văn Đồng, giữa trời mưa lớn mà không thể di chuyển ẢNH: CAO AN BIÊN

Khoảng 17 giờ 30, hầu hết người đi xe máy tại đoạn đường này không thể di chuyển vì kẹt xe và ngập nước ẢNH: PHẠM HỮU

Đoạn kẹt xe này kéo dài gần 3 km hướng về đường Tô Ngọc Vân ẢNH: CAO AN BIÊN

Điểm ngập kéo dài khoảng 200 m trên đường Phạm Văn Đồng nhưng đã làm "tê liệt" việc đi lại trong giờ tan tầm của người dân ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, như mọi lần mưa lớn đường Lý Tế Xuyên, Linh Đông, Tô Ngọc Vân (phường Hiệp Bình) lại chìm trong nước ẢNH: PHẠM HỮU

Đoạn đường Lý Tế Xuyên nhanh chóng bị ngập do nước đổ từ đường Linh Đông vào ẢNH: CAO AN BIÊN