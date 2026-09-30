Mưa lớn, ngập nước, kẹt xe ở TP.HCM: Đường Phạm Văn Đồng ùn ứ gần 3 km

Cơn mưa lớn bắt đầu vào giờ tan tầm chiều 90.9 khiến nhiều tuyến đường như Tô Ngọc Vân, Lý Tế Xuyên (phường Hiệp Bình), Phạm Văn Đồng (phường Linh Xuân)... ngập nước nghiêm trọng.
Tại đường Phạm Văn Đồng, một đoạn nằm gần ngã tư Phạm Văn Đồng – Tô Ngọc Vân ngập rất nặng. Đoạn ngập ở cả 2 chiều trên đường Phạm Văn Đồng này chỉ dài khoảng 200 m nhưng khiến tình hình giao thông tại đây gần như tê liệt.
Ông Trần Kim Yên, người dân sống tại điểm ngập đường Phạm Văn Đồng cho biết, khoảng 16 giờ cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống khu vực này và khoảng 30 phút sau đoạn đường này ngập lênh láng. Ngay sau đó, các phương tiện khi đến đây không dám di chuyển vì nước ngập và bắt đầu ùn ứ kéo dài.
Cũng theo ghi nhận lúc 18 giờ 30, các xe đi qua đây bị ùn tắc cục bộ, kéo dài gần 3 km. Nhiều người đành dừng xe lại không dám di chuyển do nước ngập làm tình trạng giao thông tại giao lộ này gần như tê liệt hoàn toàn. Một số người khác tìm cách len lỏi trên vỉa hè để tìm đường thoát nhưng đành bất lực vì cảnh ngập nước.
Đến hơn 18 giờ 30, tình trạng ngập đã giảm đáng kể nên việc lưu thông của các phương tiện mới được cải thiện phần nào. Lúc 19 giờ cùng ngày giao thông trên đường Phạm Văn Đồng trở lại bình thường.
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