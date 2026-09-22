Nước chảy cuồn cuộn, giao thông hỗn loạn trong mưa lớn ở TP.HCM giờ tan tầm

Chiều tối 22.9, cơn mưa lớn trên diện rộng tiếp tục đổ xuống nhiều khu vực thuộc TP.Thủ Đức cũ khiến một số con đường bị ngập nước. Như mọi lần mưa lớn nước từ các cống và con suối đồng loạt chảy ồ ạt vào cụm 3 con đường Tô Ngọc Vân, Linh Đông, Lý Tế Xuyên (phường Hiệp Bình) ngập nước nghiêm trọng.

Theo người dân sống tại đường Linh Đông, vào khoảng 16 giờ 30, cơn mưa lớn bắt đầu đổ xuống và ngay sau đó nước từ đường Tô Ngọc Vân chảy ào ạt xuống khu vực đường Linh Đông và Lý Tế Xuyên. Khoảng 17 giờ, 2 đoạn đường nói trên đã ngập sâu kèm chảy cuồn cuộn như thác đổ.

Cơn mưa lớn vào chiều tối 22.9 khiến đường Lý Tế Xuyên ngập sâu, nước chảy cuồn cuộn như thác ẢNH: PHẠM HỮU

Thời điểm ngập nước tại đây vào khoảng 17 giờ ẢNH: PHẠM HỮU

Lúc 18 giờ, khu vực đường Lý Tế Xuyên nước chảy như thác ẢNH: PHẠM HỮU

Thời điểm nước ngập trùng với giờ tan tầm của nhiều người nên việc di chuyển qua đoạn đường này hết sức khó khăn ẢNH: PHẠM HỮU

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Tại giao lộ Lý Tế Xuyên – Linh Đông nước chảy xiết như thác khiến người đi đường lo sợ. Người dân muốn qua điểm ngập phải nhờ người hỗ trợ, đẩy xe. Trong khi đó, nhiều người khác lo ngại té ngã nên dừng lại ngay trên đường khiến giao thông tại đây hỗn loạn cục bộ.

Chị Nguyễn Thị Trang Thanh (ở phường Hiệp Bình) cho biết, dù còn cách nhà khoảng 50 mét nhưng vẫn phải đợi hơn 30 phút tại giao lộ Linh Đông – Lý Tế Xuyên vì nước chảy xiết. "Ở đây, mỗi lần mưa lớn là ngập, nước chảy như thác làm tôi sợ lắm. Mỗi lần đi làm về gặp cảnh này đành phải lên lề đợi nước rút hết tôi mới dám về", chị Thanh cho hay.

Lực lượng chức năng cùng người dân cũng đã có mặt hỗ trợ người đi đường vượt qua điểm ngập. Đến 18 giờ, mực nước tại đây đã rút bớt, nhiều phương tiện bắt đầu đi lại bình thường.

Người dân khi đến giao lộ Linh Đông - Lý Tế Xuyên phải dừng lại khiến giao thông ùn ứ cục bộ ẢNH: PHẠM HỮU

Nhiều người lo sợ té ngã bởi nước ngập nên không dám di chuyển ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, ghi nhận tại đường Ung Văn Khiêm, Bạch Đằng (phường Thạnh Mỹ Tây) nước dâng cao khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, người dân chật vật qua vùng ngập. Đúng giờ tan tầm, lượng phương tiện tăng cao khiến giao thông nhiều tuyến đường ùn ứ.

Trên đường Điện Biên Phủ, khu vực ngã tư Hàng Xanh, dòng xe nối dài, di chuyển chậm. Một số tuyến đường lân cận cũng rơi vào cảnh đông đúc, người dân chật vật di chuyển sau mưa.

Cùng thời điểm, tại đường Ung Văn Khiêm (phường Thạnh Mỹ Tây) tình trạng ngập nước diễn ra khá nghiêm trọng ẢNH: NHẬT THỊNH

Thời điểm tan tầm cũng là lúc học sinh tan học. Một số em phải lội nước ngập về nhà ẢNH: NHẬT THỊNH

Lúc 18 giờ 30, đường Nguyễn Văn Thương ngập sâu, kéo dài ẢNH: NHẬT THỊNH

Mực nước ngập tại đường Nguyễn Văn Thương lên gần bánh xe máy ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người đành ngồi lại trên đường Nguyễn Văn Thương chờ nước rút mới về nhà ẢNH: NHẬT THỊNH