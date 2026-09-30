Mưa đã tạnh từ lâu, nhiều nơi ở TP.HCM vẫn ngập tới đầu gối sau hơn 5 tiếng

Ghi nhận vào lúc 21 giờ ngày 30.9, tại đường số 6, phường Linh Đông, TP.HCM nước vẫn ngập sâu, kéo dài gần hết tuyến đường sau cơn mưa lớn diễn ra vào chiều nay. Mực nước tại đây có nơi, cao hơn đầu gối khiến việc đi lại sinh hoạt của những hộ dân bên đường hết sức khó khăn. hoạt động kinh doanh, buôn bán ở 2 bên đường hầu như tê liệt hoàn toàn.

Nhiều nhà ở 2 bên đường cùng các phòng trọ bị ngập nước nặng nề. Các vật dụng như mền, gối, quần áo… bị nhấn chìm trong nước.

Phía bên ngoài đường số 8, nơi tiếp giáp với đường Kha Vạn Cân nhiều người đi xe máy vẫn không dám vào dù cách nhà không còn xa. Một số người khác không thể chờ đợi đành lội nước, đẩy xe máy từ bên ngoài để vào nhà.

Đường số 36 ngập hơn 5 tiếng vẫn chưa hết sau cơn mưa lớn diễn ra vào chiều nay tại TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Nước ngập hầu hết tuyến đường số 36 khiến việc buôn bán của người dân bị tê liệt hoàn toàn. Anh Lê Công Khánh, cho biết không thể buôn bán vì ngập nặng trong hôm nay. Thông thường đường này chỉ ngập khoảng 2 tiếng nhưng hôm nay hơn 5 tiếng vẫn chưa hết ẢNH: PHẠM HỮU

Dù đã gần 22 giờ nhưng nhiều người vẫn phải lội nước để về nhà ẢNH: PHẠM HỮU

Mưa lớn đúng giờ tan tầm, người dân chật vật qua đoạn ngập quá đầu gối ở TP.HCM

Bà Đặng Thị Thoa cho biết lần ngập này rất nặng dù bà che chắn kỹ nhưng nước vẫn tràn vào. Tất cả đồ đạc đều bị ngâm nước và có khả năng hư hỏng cao. "Tôi đã ngồi tát nước từ lúc 16 giờ 30 đến gần 22 giờ nhưng vẫn chưa xong", bà Thoa chia sẻ ẢNH: PHẠM HỮU

Xóm trọ trên đường 36, nước ngập chưa có dấu hiệu rút ẢNH: PHẠM HỮU

Các phòng trọ tại đây hầu như bị ngập nước khiến việc sinh hoạt của người dân rất khó khăn ẢNH: PHẠM HỮU