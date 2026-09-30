Mưa đã tạnh từ lâu, nhiều nơi ở TP.HCM vẫn ngập tới đầu gối sau hơn 5 tiếng

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Gần 22 giờ ngày 30.9, nhiều tuyến đường, nhà dân và phòng trọ ở TP.HCM vẫn ngập sâu sau trận mưa lớn chiều cùng ngày, có nơi nước cao tới đầu gối.
Ghi nhận vào lúc 21 giờ ngày 30.9, tại đường số 6, phường Linh Đông, TP.HCM nước vẫn ngập sâu, kéo dài gần hết tuyến đường sau cơn mưa lớn diễn ra vào chiều nay. Mực nước tại đây có nơi, cao hơn đầu gối khiến việc đi lại sinh hoạt của những hộ dân bên đường hết sức khó khăn. hoạt động kinh doanh, buôn bán ở 2 bên đường hầu như tê liệt hoàn toàn.
Nhiều nhà ở 2 bên đường cùng các phòng trọ bị ngập nước nặng nề. Các vật dụng như mền, gối, quần áo… bị nhấn chìm trong nước.
Phía bên ngoài đường số 8, nơi tiếp giáp với đường Kha Vạn Cân nhiều người đi xe máy vẫn không dám vào dù cách nhà không còn xa. Một số người khác không thể chờ đợi đành lội nước, đẩy xe máy từ bên ngoài để vào nhà.
Mưa lớn đúng giờ tan tầm, người dân chật vật qua đoạn ngập quá đầu gối ở TP.HCM
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