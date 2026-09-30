Khoảng 17 giờ ngày 30.9, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực TP.HCM. Tại đường Lý Tế Xuyên, nước nhanh chóng dâng cao, đặc biệt đoạn giao với đường Linh Đông.

Mưa lớn đúng giờ tan tầm, người dân chật vật qua đoạn ngập quá đầu gối ở TP.HCM

Nước từ các khu vực xung quanh dồn về khiến mặt đường ngập sâu, có thời điểm cao quá đầu gối. Dòng nước chảy mạnh khiến việc di chuyển bằng xe máy gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người phải giảm tốc, dò từng đoạn để tìm vị trí ít ngập. Một số xe máy không thể tiếp tục di chuyển, người dân phải xuống xe dắt bộ qua dòng nước.

Trong khi đó, lượng phương tiện đổ về đúng giờ tan tầm khiến giao thông tại khu vực trở nên hỗn loạn. Người dân phải chờ đợi, tìm cách né dòng nước hoặc nhờ hỗ trợ để vượt qua điểm ngập.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn ngập sâu.

Gần 19 giờ, nước tại khu vực Lý Tế Xuyên - Linh Đông vẫn còn cao và chảy xiết, nhiều phương tiện tiếp tục phải di chuyển chậm hoặc dắt bộ.

Theo người dân, đây là khu vực thường xuyên ngập khi mưa lớn. Một số gia đình phải dựng tấm chắn trước cửa để hạn chế nước tràn vào nhà.

Khoảng 19 giờ 15 phút, mưa tạnh, nước bắt đầu rút nhưng vẫn còn chảy mạnh. Cùng thời điểm, triều cường ở mức cao, khiến nguy cơ ngập tại những khu vực trũng thấp tiếp tục gia tăng.