Sau gần một tuần TP.HCM áp dụng phân làn theo giờ trên cầu Bình Lợi 2, nhiều người dân cho rằng vẫn cần thêm thời gian để người tham gia giao thông làm quen với cách tổ chức mới.

Bên cạnh việc người dân chủ động quan sát biển báo và đi đúng làn đường, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc tăng cường lực lượng điều tiết trong giai đoạn đầu sẽ giúp dòng phương tiện lưu thông ổn định hơn trên đoạn cầu vốn thường xuyên đông xe vào giờ cao điểm.

Làn thứ hai tính từ lề bộ hành theo hướng từ khu vực Thủ Đức cũ đi quận Bình Thạnh cũ được mở cho xe máy và xe ba bánh vào các khung giờ 6 giờ - 9 giờ và 16 giờ - 20 giờ ẢNH: SẦM ÁNH

Cầu Bình Lợi 2 phân làn theo giờ, người dân góp ý giảm ùn ứ trên đường Phạm Văn Đồng

Theo phương án đang áp dụng từ ngày 19.9.2026, làn thứ hai tính từ lề bộ hành theo hướng từ khu vực Thủ Đức cũ đi quận Bình Thạnh cũ được mở cho xe máy và xe ba bánh vào các khung giờ 6 giờ - 9 giờ và 16 giờ - 20 giờ. Các khung giờ còn lại, làn này dành cho ô tô con và ô tô khách dưới 16 chỗ.

Trước khi triển khai, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật đã bổ sung hệ thống đèn tín hiệu, biển báo và treo băng rôn hướng dẫn để người dân chủ động làm quen với phương án phân làn mới.

Bên cạnh những ý kiến đồng tình với phương án phân làn theo giờ, cũng có người cho rằng tình trạng ùn ứ trên tuyến Phạm Văn Đồng còn chịu ảnh hưởng từ chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao.

Theo ông Nguyễn Bá Nam Hưng, ở phường Hiệp Bình Chánh, TP.HCM, việc điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu và tăng cường lực lượng điều tiết vào giờ cao điểm cũng là những giải pháp cần được tính đến để nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông.

Cầu Bình Lợi 2 nằm trên trục đường Phạm Văn Đồng, kết nối khu vực cửa ngõ phía đông bắc TP.HCM với sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực Thủ Đức cũ ẢNH: SẦM ÁNH

Cầu Bình Lợi 2 nằm trên trục đường Phạm Văn Đồng, tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực cửa ngõ phía đông bắc TP.HCM với sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực Thủ Đức cũ. Sau gần một tuần áp dụng, việc tận dụng hiệu quả mặt cầu hiện hữu được kỳ vọng sẽ góp phần phân bổ dòng phương tiện hợp lý hơn, đồng thời giảm áp lực ùn ứ vào những khung giờ cao điểm.