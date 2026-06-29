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Người dân nói 'đã quen', kẹt xe giảm rõ rệt: TP.HCM sẽ điều chỉnh tiếp vòng xoay ra sao?
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Người dân nói 'đã quen', kẹt xe giảm rõ rệt: TP.HCM sẽ điều chỉnh tiếp vòng xoay ra sao?

Sầm Ánh - Công Khởi
Sau khi TP.HCM thí điểm tổ chức lại giao thông bằng hệ thống đèn tín hiệu và dải phân cách, tình trạng xung đột giữa các dòng xe từng bước được giảm bớt tại vòng xoay Điện Biên Phủ. Không chỉ dừng lại ở đó, TP.HCM đang tính toán điều chỉnh cách tổ chức giao thông tại nhiều vòng xoay khác trên địa bàn.

Không chỉ ghi nhận những chuyển biến tích cực tại vòng xoay Điện Biên Phủ, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM mới đây, đại diện Sở Xây dựng cho biết đơn vị đang rà soát tình hình giao thông tại tất cả các vòng xoay trên địa bàn để nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp, trên cơ sở hiệu quả bước đầu của mô hình thí điểm này.

Tại vòng xoay Điện Biên Phủ, việc thay thế hình thức lưu thông vòng xuyến bằng hệ thống đèn tín hiệu và phân luồng giao thông đã giúp giảm đáng kể các điểm giao cắt, phương tiện lưu thông trật tự hơn. Đáng chú ý, khu vực này hiện không còn phải bố trí lực lượng CSGT thường xuyên túc trực điều tiết như trước.

Người dân nói ‘đã quen’, kẹt xe giảm rõ rệt: TP.HCM sẽ điều chỉnh tiếp vòng xoay - Ảnh 1.

Vòng xoay Điện Biên Phủ khi phương tiện lưu thông theo hệ thống đèn tín hiệu và phân luồng giao thông

ẢNH: SẦM ÁNH

Người dân nói ‘đã quen’, kẹt xe giảm rõ rệt: TP.HCM sẽ điều chỉnh tiếp vòng xoay ra sao để giảm ùn tắc?

Từ kết quả này, Sở Xây dựng TP.HCM đang giao các đơn vị chuyên môn rà soát toàn bộ các vòng xoay trên địa bàn để đánh giá hiện trạng, từ đó nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp với lưu lượng xe thực tế ở từng khu vực.

Trong số những điểm được người dân kỳ vọng có sự thay đổi, có thể kể đến vòng xoay Lý Thái Tổ. Đây là nút giao có mật độ phương tiện rất lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm, khi nhiều hướng xe cùng đổ về khiến tình trạng ùn ứ diễn ra thường xuyên.

Người dân nói ‘đã quen’, kẹt xe giảm rõ rệt: TP.HCM sẽ điều chỉnh tiếp vòng xoay - Ảnh 2.

Người dân tại vòng xoay Điện Biên Phủ trước đó vẫn lưu thông theo vòng xuyến

ẢNH: SẦM ÁNH

Người dân nói ‘đã quen’, kẹt xe giảm rõ rệt: TP.HCM sẽ điều chỉnh tiếp vòng xoay - Ảnh 3.

Sau khi bỏ lưu thông theo vòng xuyến, tình trạng kẹt xe tại vòng xoay này giảm đáng kể

ẢNH: CÔNG KHỞI

Mỗi vòng xoay có đặc điểm lưu thông khác nhau, vì vậy không phải nơi nào cũng áp dụng chung một phương án. Tuy nhiên, việc rà soát, đánh giá lại cách tổ chức giao thông trên toàn hệ thống cho thấy TP.HCM đang hướng đến mục tiêu xử lý các điểm nghẽn ngay từ nguyên nhân, góp phần giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông đô thị.

Người dân nói ‘đã quen’, kẹt xe giảm rõ rệt: TP.HCM sẽ điều chỉnh tiếp vòng xoay - Ảnh 4.

Vòng xoay Lý Thái Tổ là nút giao có mật độ phương tiện rất lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm

ẢNH: SẦM ÁNH

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