TP.HCM sắp đổi cách chạy xe ở vòng xoay Điện Biên Phủ: Người dân chú ý cách đi
Video Đời sống

Vũ Phượng
20/05/2026 10:36 GMT+7

Từ ngày 23.5, TP.HCM thí điểm điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ, bỏ kiểu chạy vòng xuyến, lắp dải phân cách và đèn tín hiệu. Người dân đi sao cho đúng?

Sở Xây dựng TP.HCM thống nhất thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định) trong thời gian từ ngày 23.5 - 23.6 nhằm giảm xung đột giao thông, tăng khả năng lưu thông qua khu vực cửa ngõ trung tâm thành phố.

Giữ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm nhưng chạy kiểu khác

Theo phương án mới, khu vực vòng xoay vẫn được giữ nguyên hiện trạng nhưng sẽ không còn tổ chức xe chạy theo dạng vòng xuyến như trước. Cơ quan chức năng sẽ lắp dải phân cách để tách dòng phương tiện và điều chỉnh hướng di chuyển của xe tại các nhánh giao.

Vì sao phải thay đổi?

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm từ lâu là một trong những điểm giao thông thường xuyên ùn ứ ở khu vực trung tâm TP.HCM. Vào giờ cao điểm sáng và chiều, khu vực này thường có 2 - 3 CSGT thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP.HCM túc trực để điều tiết giao thông.

Qua nhiều cuộc họp giữa Sở Xây dựng, lực lượng CSGT và chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chính gây kẹt xe xuất phát từ việc dòng phương tiện tại đây liên tục xảy ra xung đột.


