Đường rộng 7 mét 'oằn mình' gánh container, người dân ám ảnh: 'Mạng mình sống chết dễ quá'

Từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, (thuộc P.Long Trường, TP.HCM), ông Giao hay bà Kim Loan cho biết mỗi lần lưu thông qua tuyến đường này đều mang tâm lý bất an, lo sợ.

Từ vòng xoay Phú Hữu đi vào đường Nguyễn Duy Trinh, dù nhiều biển cảnh báo đoạn đường hay xảy ra tai nạn đã được dựng lên nhằm nhắc nhở người tham gia giao thông chú ý khi lưu thông, thế nhưng theo người dân địa phương, những vụ va chạm, tai nạn vẫn xảy ra trên tuyến đường này.

Và với nhiều hộ dân nơi đây, mong muốn có một tuyến đường an toàn hơn có lẽ đã trở thành điều chờ đợi kéo dài suốt nhiều năm.

Đường rộng 7m ‘oằn mình’ gánh container, dân ám ảnh: ‘Mạng mình sống chết nhẹ quá’

Trên mặt đường chỉ rộng khoảng 7 mét, xe tải và container nối đuôi nhau di chuyển, trong khi người đi xe máy phải len lỏi qua từng khoảng trống nhỏ để lưu thông. Áp lực giao thông lớn trên tuyến đường hẹp khiến nỗi lo tai nạn luôn thường trực với người dân khu vực.

Bà Kim Loan cho biết, mình đã nghe thông tin về dự án mở rộng tuyến đường này từ nhiều năm nay. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa được triển khai, khiến nhiều người rơi vào tâm trạng vừa chờ đợi, vừa thấp thỏm vì nỗi lo di chuyển.

Dù căn nhà nằm trong diện ảnh hưởng bởi dự án, nhiều hộ dân cho biết họ vẫn đồng thuận với chủ trương mở rộng đường. Điều người dân mong mỏi nhất là tuyến đường sớm được mở rộng để giảm tai nạn, nhất là khi khu vực này có nhiều học sinh, người lao động lưu thông mỗi ngày.

Vào năm 2025, HĐND TP.HCM đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (từ vành đai 2 đến Khu công nghiệp Phú Hữu), quy mô đầu tư dài 1,6 km, mở rộng lên 30m, tăng vốn đầu tư lên 1.859 tỉ đồng. Kỳ vọng sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giải tỏa áp lực giao thông, đồng thời giảm thiểu nguy cơ tai nạn cho người dân khi lưu thông qua đây.

Theo đó, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bắt đầu triển khai từ đầu năm 2026, khởi công vào quý 4/2026 và hoàn thành trong năm 2027.