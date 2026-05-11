Đường Rừng Sác dự kiến mở lên 10 làn, đón đầu phát triển Cần Giờ

Nhiều năm qua, đường Rừng Sác được xem là tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào Cần Giờ. Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển và lượng phương tiện ngày càng tăng, áp lực hạ tầng cũng dần hiện hữu. Vì vậy, việc nghiên cứu mở rộng tuyến đường này được xem là bước chuẩn bị sớm nhằm đón đầu nhu cầu phát triển trong tương lai.

Mới đây, UBND TP.HCM đã chấp thuận để Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ nghiên cứu, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn nối 15B và nâng cấp đường Rừng Sác theo hình thức đối tác công tư. Nếu được triển khai, đây sẽ là một trong những dự án hạ tầng quan trọng, tạo trục kết nối xuyên suốt từ khu Nam thành phố đến Cần Giờ trong tương lai.

Người dân địa phương cũng bày tỏ sự kỳ vọng khi hạ tầng giao thông từng bước được đầu tư đồng bộ hơn. Ông Nguyễn An Hoàng, ở xã Bình Khánh, cho rằng việc mở rộng tuyến đường không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn tạo thêm động lực phát triển cho Cần Giờ trong thời gian tới.

Cùng chung kỳ vọng đó, nhiều người dân cho rằng việc đầu tư hạ tầng cần được thực hiện trước để tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của khu vực. Khi các dự án lớn đồng loạt hình thành, giao thông kết nối thuận lợi sẽ là điều kiện quan trọng để thúc đẩy kinh tế, du lịch và dịch vụ tại Cần Giờ.

Bên cạnh sự đồng thuận, nhiều ý kiến cũng cho rằng quá trình phát triển hạ tầng cần đi cùng bài toán bảo tồn hệ sinh thái đặc thù của Cần Giờ, nhất là khu rừng ngập mặn được xem là “lá phổi xanh” của thành phố.

Theo đề xuất, tuyến đường Rừng Sác dài hơn 35 km sẽ được mở rộng từ 6 lên 10 làn xe, đáp ứng nhu cầu lưu thông dự báo tăng mạnh khi cầu Cần Giờ và khu đô thị lấn biển hình thành. Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn dự án hơn 19.000 tỉ đồng.

Nếu được triển khai đúng tiến độ trong giai đoạn 2026 – 2028, dự án nâng cấp đường Rừng Sác được kỳ vọng sẽ tăng năng lực kết nối giữa khu Nam TP.HCM với Cần Giờ, đồng thời tạo tiền đề phát triển hạ tầng, du lịch và đô thị biển trong tương lai.