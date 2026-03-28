Đường đông phải chờ như đường vắng ở nút giao Mai Chí Thọ, vì sao?
Đường đông phải chờ như đường vắng ở nút giao Mai Chí Thọ, vì sao?

Kinh Luân
28/03/2026 06:04 GMT+7

Tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm tại nút giao Mai Chí Thọ – Trần Não đang gây nhiều bức xúc cho người dân thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này. Bên cạnh áp lực phương tiện lớn, việc phân bổ thời gian đèn tín hiệu chưa hợp lý được xem là nguyên nhân khiến tình trạng kẹt xe thêm nghiêm trọng.

Tại nút giao giữa Mai Chí Thọ và Trần Não (khu vực TP.Thủ Đức trước đây), cảnh ùn ứ vào mỗi buổi sáng đã trở nên quen thuộc với người dân. Ngoài yếu tố lưu lượng phương tiện tăng cao, việc điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu chưa sát với thực tế cũng góp phần khiến tình trạng giao thông thêm căng thẳng.

Trong giờ cao điểm, dòng xe trên Mai Chí Thọ thường xuyên dồn ứ, kéo dài qua nhiều chu kỳ đèn. Trái lại, hướng lưu thông từ Trần Não lại khá thông thoáng trong nhiều thời điểm. Dù vậy, thời gian đèn đỏ vẫn được phân chia gần như tương đương cho cả hai hướng, khoảng 70 giây mỗi pha, khiến việc lưu thông chưa được tối ưu theo nhu cầu thực tế.

Nhiều người dân thường xuyên lưu thông qua khu vực cho rằng, nếu chu kỳ đèn được điều chỉnh linh hoạt theo lưu lượng thực tế từng hướng, tình trạng ùn ứ có thể được cải thiện đáng kể.

Hiện nay, Mai Chí Thọ đang đảm nhận vai trò trục giao thông chính kết nối khu Đông với trung tâm TP.HCM. Tuyến đường này không chỉ phục vụ phương tiện từ các khu vực quận 2, quận 9, Thủ Đức trước đây mà còn tiếp nhận lượng lớn xe từ Đồng Nai và một phần Bình Dương. Áp lực lớn trong khi tín hiệu chưa điều chỉnh linh hoạt đã khiến điểm giao này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Tình trạng duy trì thời gian đèn tín hiệu giống nhau cho hai trục đường có lưu lượng chênh lệch lớn đã vô tình tạo ra “nút thắt cổ chai”, gây lãng phí thời gian và nhiên liệu cho người tham gia giao thông.

Người dân cũng kỳ vọng cơ quan chức năng tại TP.HCM sớm rà soát, điều chỉnh lại nhịp đèn theo hướng ưu tiên cho trục Mai Chí Thọ vào giờ cao điểm.

Là một nút giao quan trọng ở khu Đông, việc tối ưu tín hiệu giao thông theo thực tế được xem là giải pháp khả thi nhằm giảm áp lực và cải thiện tình trạng ùn tắc tại khu vực này.

