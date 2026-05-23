Cảnh tượng 'lạ' ở vòng xoay Điện Biên Phủ: Nhiều xe suýt đi ngược chiều vì phân luồng mới
Video Đời sống

Công Khởi - Sầm Ánh
23/05/2026 15:35 GMT+7

Sáng 23.5.2026, TP.HCM bắt đầu thí điểm tổ chức lại giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm bằng hệ thống đèn tín hiệu và dải phân cách, thay cho hình thức lưu thông vòng xuyến trước đây. Trong ngày đầu áp dụng, giao thông nhìn chung ổn định, nhưng nhiều người dân vẫn bỡ ngỡ vì thói quen di chuyển đã tồn tại nhiều năm.

Ngày 23.5.2026, tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm quen thuộc ấy nhưng cách lưu thông đã hoàn toàn khác. Di chuyển bằng hệ thống đèn tín hiệu, dải phân cách và các hướng lưu thông được phân định cụ thể, thay cho hình thức chạy vòng xuyến trước đây.

Đây cũng là ngày đầu tiên TP.HCM thí điểm tổ chức lại giao thông tại nút giao này. Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết, hướng dẫn người dân lưu thông theo phương án mới. Dù giao thông nhìn chung khá ổn định, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, nhưng trong ngày đầu tiên áp dụng, nhiều người vẫn không tránh khỏi bỡ ngỡ khi đi theo quán tính cũ.

ẢNH: SẦM ÁNH

Một thay đổi tưởng chỉ là vài dải phân cách hay cụm đèn tín hiệu nhưng thực tế lại tác động trực tiếp đến thói quen di chuyển đã tồn tại nhiều năm của người dân. Trong sáng nay, phần lớn các tình huống phát sinh đều đến từ việc người dân chưa kịp thích nghi với phương án mới. Đặc biệt tại hướng từ trung tâm thành phố qua cầu Điện Biên Phủ, nhiều phương tiện giảm tốc đột ngột khi phát hiện tín hiệu đèn hoặc dải phân cách mới được lắp đặt. Một số ý kiến cho rằng, cột đèn xanh đèn đỏ đang bị khuất so với tầm nhìn.

ẢNH: CÔNG KHỞI

ẢNH: CÔNG KHỞI

Đây cũng là một trong những góp ý được nhiều người dân chia sẻ trong ngày đầu thí điểm. Bởi với một nút giao vốn nhiều năm vận hành theo dạng lưu thông liên tục, việc chuyển sang điều tiết bằng đèn tín hiệu đòi hỏi hệ thống biển báo, đèn báo phải thật trực quan để người tham gia giao thông dễ quan sát từ xa.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng TP.HCM, phương án này đã được khảo sát, đo đếm thực tế trước khi triển khai. Các hạng mục như sơn đường, lắp đặt biển báo, hàng rào phân luồng được thi công xuyên đêm để hạn chế ảnh hưởng giao thông.

ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo đơn vị quản lý, nguyên nhân chính gây ùn ứ tại khu vực này suốt nhiều năm qua là việc các dòng xe liên tục giao cắt khi lưu thông theo dạng vòng xoay. Vì vậy, thay đổi lần này không đơn thuần là lắp thêm đèn đỏ hay dựng dải phân cách. Đó còn là cách TP.HCM thử định hình lại dòng xe tại một trong những nút giao đông đúc bậc nhất ở cửa ngõ TP.HCM. Các đơn vị chức năng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi lưu lượng thực tế để điều chỉnh chu kỳ đèn trong thời gian tới.

Vòng xoay Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên hình dạng quen thuộc. Nhưng cách vận hành bên trong nút giao này đang thay đổi từng ngày. Và cuộc thí điểm kéo dài một tháng tới đây có thể sẽ là phép thử quan trọng cho cách TP.HCM tổ chức giao thông tại nhiều nút giao lớn trong tương lai.

Giữa áp lực giao thông ngày càng gia tăng tại vòng xoay Điện Biên Phủ, TP.HCM đang tính đến phương án thay đổi cách tổ chức giao thông, thậm chí có thể tháo dỡ vòng xoay. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng ở việc giảm ùn tắc, mà còn đặt ra lựa chọn giữa giữ lại một biểu tượng quen thuộc hay đổi lấy sự thông thoáng cho đô thị.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
