Mưa lớn và triều cường ở TP.HCM: Đường thành 'biển nước', vắng bóng xe

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Chiều nay 30.9, mưa lớn đúng giờ tan tầm cùng triều cường khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu. Có nơi người đi đường quay đầu vì sợ xe chết máy.
Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 30.9 đúng vào giờ tan tầm và cũng là ngày cuối trong kỳ triều cường dâng cao rằm tháng 8 âm lịch, thời tiết TP.HCM mây đen cuồn cuộn kéo đến, sau đó mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở trung tâm lẫn ngoại thành. Quốc lộ 50, đường số 1, đường số 10, đường số 13 (xã Bình Hưng), một số tuyến đường ở phường Bình Đông... ngập trong và sau cơn mưa.
Mưa từ sáng, gần trưa con hẻm ở TP.HCM vẫn ngập: Nhiều nhà phải nâng nền hết lần này đến lần khác
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Như Thanh Niên đã thông tin, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, cho biết nguyên nhân mưa lớn do vùng hội tụ mờ ở mặt đất tồn tại ngay khu vực kết hợp nhiễu động gió đông trên cao. Gió đông đẩy ẩm từ biển vào đất liền khiến quá trình bão hòa hơi nước nhanh. Hệ thống thời tiết này tạo điều kiện mây đối lưu tầng thấp phát triển và tồn tại lâu nên gây mưa vừa, mưa lớn
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