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    Đời sốngCộng đồng

    Mưa lớn và triều cường ở TP.HCM: Đường thành 'biển nước', vắng bóng xe

    Cao An Biên - Phạm Hữu
    Chiều nay 30.9, mưa lớn đúng giờ tan tầm cùng triều cường khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu. Có nơi người đi đường quay đầu vì sợ xe chết máy.

    Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 30.9 đúng vào giờ tan tầm và cũng là ngày cuối trong kỳ triều cường dâng cao rằm tháng 8 âm lịch, thời tiết TP.HCM mây đen cuồn cuộn kéo đến, sau đó mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở trung tâm lẫn ngoại thành. Quốc lộ 50, đường số 1, đường số 10, đường số 13 (xã Bình Hưng), một số tuyến đường ở phường Bình Đông... ngập trong và sau cơn mưa. 

    Chiều tối nay mưa lớn và triều cường ở TP.HCM: Đường thành 'biển nước', không bóng xe - Ảnh 1.

    Mưa lớn cùng triều cường rằm tháng 8 âm lịch khiến một đoạn đường số 13 thuộc khu dân cư Bình Hưng (xã Bình Hưng) chiều tối nay ngập sâu. Nhiều xe ô tô, xe máy chạy đến đây phải "quay đầu" chọn đi đường khác vì sợ chết máy

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Chiều tối nay mưa lớn và triều cường ở TP.HCM: Đường thành 'biển nước', không bóng xe - Ảnh 2.

    Mưa trắng trời đúng vào giờ tan tầm khiến nhiều người đi học, đi làm về phải lội nước ngập

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa từ sáng, gần trưa con hẻm ở TP.HCM vẫn ngập: Nhiều nhà phải nâng nền hết lần này đến lần khác

    Chiều tối nay mưa lớn và triều cường ở TP.HCM: Đường thành 'biển nước', không bóng xe - Ảnh 3.

    Nhiều ngày liên tiếp, quốc lộ 50 đoạn qua xã Bình Hưng ngập vào buổi sáng và chiều tối vì mưa lớn

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Chiều tối nay mưa lớn và triều cường ở TP.HCM: Đường thành 'biển nước', không bóng xe - Ảnh 4.

    Dòng xe "chen nhau" lội nước về nhà

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Chiều tối nay mưa lớn và triều cường ở TP.HCM: Đường thành 'biển nước', không bóng xe - Ảnh 5.

    Một tiểu thương buôn bán ở phường Bình Đông (TP.HCM) cho biết không chỉ chiều nay, suốt nhiều ngày qua trời mưa khiến việc buôn bán ế ẩm. "Mưa ngập hoài ngán quá!", bà bày tỏ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Chiều tối nay mưa lớn và triều cường ở TP.HCM: Đường thành 'biển nước', không bóng xe - Ảnh 6.

    Nước dâng cao ở khu dân cư Bình Hưng khiến cuộc sống, sinh hoạt của nhiều người dân ít nhiều gặp khó khăn

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Chiều tối nay mưa lớn và triều cường ở TP.HCM: Đường thành 'biển nước', không bóng xe - Ảnh 7.

    Sống ở những "rốn ngập", nhiều hộ dân đã xây nhà với nền cao để thích nghi

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    [CLIP]: Chiều tối nay mưa lớn và triều cường ở TP.HCM: Đường thành "biển nước", không bóng xe

    Chiều tối nay mưa lớn và triều cường ở TP.HCM: Đường thành 'biển nước', không bóng xe - Ảnh 8.

    Đường số 1 khu dân cư Bình Hưng cũng là một trong những điểm ngập mỗi lần mưa lớn

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Chiều tối nay mưa lớn và triều cường ở TP.HCM: Đường thành 'biển nước', không bóng xe - Ảnh 9.
    Chiều tối nay mưa lớn và triều cường ở TP.HCM: Đường thành 'biển nước', không bóng xe - Ảnh 10.

    Như Thanh Niên đã thông tin, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, cho biết nguyên nhân mưa lớn do vùng hội tụ mờ ở mặt đất tồn tại ngay khu vực kết hợp nhiễu động gió đông trên cao. Gió đông đẩy ẩm từ biển vào đất liền khiến quá trình bão hòa hơi nước nhanh. Hệ thống thời tiết này tạo điều kiện mây đối lưu tầng thấp phát triển và tồn tại lâu nên gây mưa vừa, mưa lớn

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Chiều tối nay mưa lớn và triều cường ở TP.HCM: Đường thành 'biển nước', không bóng xe - Ảnh 11.

    Dự báo thời tiết trong 1 - 2 ngày tới, nhiễu động gió đông trên cao vẫn còn tồn tại vì vậy thời tiết Nam bộ và TP.HCM vẫn có mưa nhiều, mưa phổ biến xuất hiện vào chiều tối và đêm. Về sáng, có mưa rào hầu khắp các tỉnh Nam bộ, kèm giông, sét, cục bộ có một số nơi mưa rất to

    ẢNH: PHẠM HỮU

     

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