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    Đời sốngCộng đồng

    Mới chiều mà trời tối sầm, mưa lớn ở TP.HCM: Đường lớn, khu dân cư 'thành sông'

    Cao An Biên - Phạm Hữu
    Đầu giờ chiều nay 29.9, trời TP.HCM tối sầm rồi mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường, hẻm và khu dân cư ngập sâu, dù chưa đến thời điểm triều cường dâng cao.

    Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 29.9, mây đen kéo đến, trời tối sầm, sau đó mưa như trút xuống nhiều khu vực ở TP.HCM. Mưa lớn, kéo dài khiến một số tuyến đường lớn như quốc lộ 50, Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng) cũng như một số khu vực trong khu dân cư Bình Hưng ngập sâu. 

    Mưa lớn kéo dài ở TP.HCM chiều nay 29.9: Đường lớn, hẻm, khu dân cư 'thành sông' - Ảnh 1.

    Cơn mưa kéo dài chiều 29.9, trước thời điểm triều cường dâng cao, đã khiến một đoạn quốc lộ 50 (xã Bình Hưng) ngập sâu trong nước đen ngòm

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn kéo dài ở TP.HCM chiều nay 29.9: Đường lớn, hẻm, khu dân cư 'thành sông' - Ảnh 2.

    Khoảng 13 giờ 30 phút, mây đen kéo đến, sau đó trời bắt đầu trút mưa xuống nhiều khu vực ở TP.HCM. Ảnh chụp từ phường Bình Đông

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn kéo dài ở TP.HCM chiều nay 29.9: Đường lớn, hẻm, khu dân cư 'thành sông' - Ảnh 3.

    Người dân vất vả di chuyển qua đoạn đường ngập nước đen ngòm ở quốc lộ 50 trong cơn mưa

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn kéo dài ở TP.HCM chiều nay 29.9: Đường lớn, hẻm, khu dân cư 'thành sông' - Ảnh 4.

    Đông xe di chuyển qua quốc lộ 50 vào giờ chiều, nhiều người cố gắng chạy vào giữa đường để tránh đoạn ngập sâu

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    [CLIP]: Trời tối sầm, mưa lớn ở TP.HCM chiều nay 29.9 gây ngập nhiều tuyến đường

    Mưa lớn kéo dài ở TP.HCM chiều nay 29.9: Đường lớn, hẻm, khu dân cư 'thành sông' - Ảnh 5.

    Trong khi đó, một đoạn đường Nguyễn Văn Linh giao với đường số 1 thuộc xã Bình Hưng cũng mênh mông nước. "Chạy qua khúc ngập mà như sông luôn. Tôi vừa chạy qua quốc lộ 50 bị ngập nước bắn lên ướt quần, qua khúc này cũng ngập trong mưa. Phải chạy chậm, sợ té là tắm nước đen luôn", chị Nga sống ở phường Bình Đông chia sẻ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn kéo dài ở TP.HCM chiều nay 29.9: Đường lớn, hẻm, khu dân cư 'thành sông' - Ảnh 6.

    Người đi xe máy cẩn thận di chuyển qua đoạn ngập sau mưa

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn kéo dài ở TP.HCM chiều nay 29.9: Đường lớn, hẻm, khu dân cư 'thành sông' - Ảnh 7.

    Trong khi đó, ở khu dân cư Bình Hưng, đường số 1 cũng "thành sông" khi mưa như trút và kéo dài hơn 1 giờ 30 phút

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn kéo dài ở TP.HCM chiều nay 29.9: Đường lớn, hẻm, khu dân cư 'thành sông' - Ảnh 8.

    Đi qua đoạn ngập, có xe chết máy, phải nhích từng chút

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn kéo dài ở TP.HCM chiều nay 29.9: Đường lớn, hẻm, khu dân cư 'thành sông' - Ảnh 9.

    Dự báo chiều nay 29.9 tiếp tục có đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Như Thanh Niên đã thông tin, đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 28 - 30.9 (tức 18 - 20.8 âm lịch), người dân cần đề phòng thời tiết mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế xã hội

    ẢNH: PHẠM HỮU

     

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