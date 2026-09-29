Mới chiều mà trời tối sầm, mưa lớn ở TP.HCM: Đường lớn, khu dân cư 'thành sông'

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Đầu giờ chiều nay 29.9, trời TP.HCM tối sầm rồi mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường, hẻm và khu dân cư ngập sâu, dù chưa đến thời điểm triều cường dâng cao.
Ghi nhận của Thanh Niên chiều nay 29.9, mây đen kéo đến, trời tối sầm, sau đó mưa như trút xuống nhiều khu vực ở TP.HCM. Mưa lớn, kéo dài khiến một số tuyến đường lớn như quốc lộ 50, Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng) cũng như một số khu vực trong khu dân cư Bình Hưng ngập sâu.
[CLIP]: Trời tối sầm, mưa lớn ở TP.HCM chiều nay 29.9 gây ngập nhiều tuyến đường
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