Mới chiều mà trời tối sầm, mưa lớn ở TP.HCM: Đường lớn, khu dân cư 'thành sông'

Trong khi đó, một đoạn đường Nguyễn Văn Linh giao với đường số 1 thuộc xã Bình Hưng cũng mênh mông nước. "Chạy qua khúc ngập mà như sông luôn. Tôi vừa chạy qua quốc lộ 50 bị ngập nước bắn lên ướt quần, qua khúc này cũng ngập trong mưa. Phải chạy chậm, sợ té là tắm nước đen luôn", chị Nga sống ở phường Bình Đông chia sẻ