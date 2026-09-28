Rau củ tăng giá theo mưa lớn kéo dài

Rau xanh tăng giá cục bộ

Chị Thu Hà (ngụ P.Diên Hồng, TP.HCM) cho biết cuối tuần qua, chị đi chợ mua nguyên liệu để làm món cuốn đãi cả nhà. Chị khá bất ngờ khi giá nhiều loại rau xanh, gia vị như xà lách, rau thơm, chanh, ớt, cà chua, dưa leo, hành ngò… đồng loạt tăng mạnh. Các tiểu thương giải thích do mưa nhiều, hàng về ít vì sâu bệnh, hư hại nên giá tăng bình quân từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. "Giữa tuần giá hành lá 80.000 đồng/kg, đến cuối tuần tiếp tục tăng thêm 5.000 đồng lên 85.000 đồng/kg. Tiền mua rau đã tăng gần gấp đôi so với bình thường và chất lượng cũng không được tốt. Một số loại rau củ khác cũng tăng giá nhẹ nên làm một bữa cuốn giờ chi phí tăng đáng kể", chị Hà kể.

Mưa lớn kéo dài khiến giá rau xanh tại chợ tăng mạnh Ảnh: Chí Nhân

Theo khảo sát của PV Thanh Niên, trong tuần qua ở các chợ truyền thống và chợ đầu mối, giá một số loại rau ăn lá và gia vị tăng đáng kể so với đầu tháng 9. Cụ thể, giá xà lách các loại và rau gia vị như ngò rí, hành lá dao động từ 65.000 - 80.000 đồng/kg, tăng bình quân khoảng 20.000 đồng. Đặc biệt là ớt lên 90.000 - 95.000 đồng/kg tùy loại, tăng khoảng 30.000 đồng. Bên cạnh đó, các loại rau củ Đà Lạt như bông cải xanh, ớt chuông lên tới 65.000 - 67.000 đồng/kg, tăng hơn 20.000 đồng/kg; các loại cải xanh, cải thìa, bó xôi khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg… tương đương mức tăng 30%. Giá nhiều loại rau quả miền Tây như khổ qua, bầu, bí dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, tăng từ 5.000 - 7.000 đồng…

Chị Nguyễn Thị Hiền, một tiểu thương ở chợ Thiếc (TP.HCM), nói giá rau xanh biến động tùy buổi chợ, có hôm loại này tăng mạnh rồi hôm sau đến mặt hàng khác. Nhìn chung, xu hướng gần đây là đều tăng, trung bình khoảng 20%. "Năm nào mùa này cũng thế, mưa lớn kéo dài nên rau cải các loại rất dễ hư hỏng. Giá tăng nhưng chất lượng không tốt nên việc buôn bán gặp nhiều khó khăn. Mắc quá thì người ta giảm mua lại. Hàng xấu và hư hỏng nhanh hơn nên rất dễ lỗ vốn", chị Hiền than thở. Trong khi đó, đại diện chợ đầu mối Thủ Đức thông tin tổng nguồn cung và giá rau quả các loại không biến động nhiều. Chỉ có một số loại rau xanh và đặc biệt là rau ăn lá bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa lớn kéo dài làm sản lượng giảm cục bộ khiến giá cả biến động trong khoảng vài ngàn đồng mỗi ký tùy buổi chợ. Giá cả chỉ biến động nhẹ trong ngắn hạn và không ảnh hưởng nhiều đến nguồn cung rau quả nói chung cho TP.

Tại nhiều hệ thống siêu thị, nguồn cung và giá cả rau quả vẫn ổn định. Cụ thể, ở hệ thống siêu thị Co.op mart, một số loại rau ăn lá có giá 13.000 - 15.000 đồng/gói, như rau mồng tơi baby 13.300 đồng/gói 280 gr, rau dền baby 13.300 đồng/gói 250 gr… Đại diện Saigon Co.op cho biết dù thời gian qua mưa lớn kéo dài làm ảnh hưởng nhất định đến sản lượng rau củ tại một số vùng sản xuất nhưng đây là tình huống thường xảy ra trong mùa mưa nên hệ thống đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ, làm việc trước với các nhà cung cấp trên nguyên tắc bảo đảm nguồn cung và giữ giá hàng hóa ổn định. Qua đó, hạn chế tình trạng giá bán tăng theo diễn biến thời tiết.

Tuần này, TP.HCM nói riêng và Nam bộ nói chung có nguy cơ ngập nặng vì triều cường cao kết hợp mưa lớn Ảnh: Phạm Hữu

Nam bộ hứng đợt ngập mới

Cao điểm của đợt mưa lớn đã qua tuy nhiên ngay đầu tuần này, người dân TP.HCM, Cần Thơ và nhiều nơi ở Nam bộ được dự báo sẽ phải lội nước đi làm, đi học. Nguyên nhân là triều cường trên các sông Sài Gòn, sông Tiền, sông Hậu đạt đỉnh vượt mức báo động 3 khiến nhiều nơi ngập nặng.

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết tại TP.HCM, mực nước triều trên sông Sài Gòn đang lên nhanh. Lúc 7 giờ ngày 27.9, mực nước đỉnh triều tại Phú An và Nhà Bè xấp xỉ và trên mức báo động 2 còn tại Thủ Dầu Một vượt báo động 3 là 5 cm. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 28 - 30.9 (tức 18 - 20.8 âm lịch); tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,6 - 1,65 m, ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động 3 khoảng 5 cm. Trạm Thủ Dầu Một 1,75 - 1,85 m, ở mức trên báo động 3 từ 15 - 25 cm.

Đợt mưa lớn đã qua nhưng các hình thế gây mưa giông vẫn tồn tại. Bên cạnh đó, hội tụ gió tây nam vẫn còn trên khu vực phía tây nam tỉnh An Giang. Trong những ngày tới, khả năng xảy ra mưa giông vào chiều và tối. Vì vậy, người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp và ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn ở cấp độ 2. Thời gian xuất hiện đỉnh triều vào sáng sớm và chiều tối đúng vào thời gian đi làm và tan ca. Cần chú ý, đỉnh triều vào buổi chiều tối thường cao hơn buổi sáng nên sau một ngày làm việc mệt mỏi, người dân ở các khu vực ngập sâu cần hết sức chú ý an toàn.

Đối với khu vực miền Tây, nguy cơ ngập còn lớn hơn. Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (SIWRP) thông tin: Từ ngày 21.9, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tăng trở lại. Hiện mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu đạt 3,4 m và sông Hậu tại Châu Đốc là 3,04 m. Mực nước lũ nội đồng ĐBSCL cũng có xu thế tăng trở lại. Dự báo tuần tới trên lưu vực hạ lưu sông Mê Kông mưa ở mức từ trung bình đến thấp nhưng trên vùng ĐBSCL, mưa vẫn duy trì mức khá cao.

Khả năng mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang ở mức cao và tăng theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch. Từ ngày 30.9 - 1.10, mực nước tại Tân Châu khoảng 3,6 - 3,7 m cao hơn báo động 1 từ 10 - 20 cm; tại Châu Đốc khoảng 3,3 - 3,4 m cao hơn báo động 1 từ 30 - 40 cm. Nếu trong thời gian tới không có mưa bão bất thường thì đây cũng là đỉnh lũ chính vụ miền Tây trong năm 2026.

Do ảnh hưởng của lũ, triều cường và khả năng mưa lớn, trong 10 ngày tới nhiều nơi ở ĐBSCL có nguy cơ cao xảy ra ngập nặng. Một số địa phương ở vùng thượng của ĐBSCL và khu vực ven sông chính như TP.Long Xuyên (cũ) và khu vực trung tâm vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp), cần đề phòng nguy cơ ngập úng, vỡ và tràn bờ bao sản xuất.

Đặc biệt, ở vùng giữa, nơi tập trung nước lũ từ đầu nguồn về và triều cường cao, mực nước phổ biến trên báo động 3. Trong đó, nguy cơ ngập nghiêm trọng nhất được nhận định sẽ xảy ra trên các khu vực trung tâm thuộc TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực giữa sông Tiền, sông Hậu thuộc tỉnh Đồng Tháp. Mực nước khu vực ven biển phổ biến từ báo động 2 - 3.