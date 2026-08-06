Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa giông kéo dài

Sáng 6.8, bầu trời TP.HCM và nhiều nơi ở Nam bộ mây dày đặt, mưa giông xuất hiện nhiều nơi. Cụ thể, theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, tại TP.HCM, những khu khu vực có thể có mưa trong buổi sáng nay là Củ Chi, Bình Lợi, Xuân Thới Sơn...



Sáng 6.8, nhiều nơi ở trung tâm TP.HCM xuất hiện mưa giông ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở các tỉnh miền Tây, cụ thể là Vĩnh Long, mưa giông xuất hiện trên địa bàn xã Phú Phụng, Phú Quới, Cái Ngang, Chợ Lách, Mỹ Thuận…; tỉnh Đồng Tháp gồm: xã Tân Phước 1, Tân Phước 2, Long Định, Ngũ Hiệp, Vĩnh Kim...; tỉnh Tây Ninh (khu vực Long An cũ): xã Thạnh Lợi, Tân Long, Tân Tây, Thạnh Hóa, Thạnh Lợi, Đức Lập...

Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, các vùng mây giông di chuyển theo hướng tây nam đông bắc và gây mưa rào kèm giông cho các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến 5 - 25 mm trong 3 giờ, cục bộ có nơi mưa lớn hơn. Trong cơn giông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mây giông xuất hiện từ sáng sớm gây mưa nhiều nơi ở TP.HCM và Nam bộ NGUỒN: VNDMS

Do ảnh hưởng của các cơn bão trên khu vực tây Thái Bình Dương kích thích gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần và tiếp tục gia tăng cường độ trong một vài ngày tới vì vậy mưa giông có xu hướng gia tăng.



Tại TP.HCM và khu vực Nam bộ, thời tiết hôm nay trời nhiều mây, nắng gián đoạn, cường độ nắng giảm đáng kể. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông phổ biến từ 31 - 34 độ C, miền Tây 30 - 33 độ C. Từ trưa và chiều tối mưa giông xuất hiện trên diện rộng. Những nơi có khả năng xuất hiện mưa lớn là phía bắc TP.HCM, miền Đông, tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP.Cần Thơ, An Giang. Ở khu vực miền Đông, mưa giông kéo dài đến sau 19 giờ.

Dự báo mưa giông tiếp tục kéo dài trong khoảng 3 ngày tới; ở các tỉnh thành miền Đông mưa vừa mưa to, miền Tây phổ biến mưa nhỏ đến mưa vừa.