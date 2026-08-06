Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa giông kéo dài

Chí Nhân
Chí Nhân
Sáng sớm nay (6.8), mây giông phát triển mạnh và có khả năng gây mưa ở một số khu vực trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ. Đợt mưa còn kéo dài khoảng 3 ngày tới.

Sáng 6.8, bầu trời TP.HCM và nhiều nơi ở Nam bộ mây dày đặt, mưa giông xuất hiện nhiều nơi. Cụ thể, theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, tại TP.HCM, những khu khu vực có thể có mưa trong buổi sáng nay là Củ Chi, Bình Lợi, Xuân Thới Sơn...

Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa giông kéo dài - Ảnh 1.

Sáng 6.8, nhiều nơi ở trung tâm TP.HCM xuất hiện mưa giông

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở các tỉnh miền Tây, cụ thể là Vĩnh Long, mưa giông xuất hiện trên địa bàn xã Phú Phụng, Phú Quới, Cái Ngang, Chợ Lách, Mỹ Thuận…; tỉnh Đồng Tháp gồm: xã Tân Phước 1, Tân Phước 2, Long Định, Ngũ Hiệp, Vĩnh Kim...; tỉnh Tây Ninh (khu vực Long An cũ): xã Thạnh Lợi, Tân Long, Tân Tây, Thạnh Hóa, Thạnh Lợi, Đức Lập...

Dự báo trong khoảng 3 giờ tới, các vùng mây giông di chuyển theo hướng tây nam đông bắc và gây mưa rào kèm giông cho các khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến 5 - 25 mm trong 3 giờ, cục bộ có nơi mưa lớn hơn. Trong cơn giông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ đón đợt mưa giông kéo dài - Ảnh 2.

Mây giông xuất hiện từ sáng sớm gây mưa nhiều nơi ở TP.HCM và Nam bộ

NGUỒN: VNDMS

Do ảnh hưởng của các cơn bão trên khu vực tây Thái Bình Dương kích thích gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần và tiếp tục gia tăng cường độ trong một vài ngày tới vì vậy mưa giông có xu hướng gia tăng.

Tại TP.HCM và khu vực Nam bộ, thời tiết hôm nay trời nhiều mây, nắng gián đoạn, cường độ nắng giảm đáng kể. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông phổ biến từ 31 - 34 độ C, miền Tây 30 - 33 độ C. Từ trưa và chiều tối mưa giông xuất hiện trên diện rộng. Những nơi có khả năng xuất hiện mưa lớn là phía bắc TP.HCM, miền Đông, tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP.Cần Thơ, An Giang. Ở khu vực miền Đông, mưa giông kéo dài đến sau 19 giờ.

Dự báo mưa giông tiếp tục kéo dài trong khoảng 3 ngày tới; ở các tỉnh thành miền Đông mưa vừa mưa to, miền Tây phổ biến mưa nhỏ đến mưa vừa.

Tin liên quan

Bão số 3 ngược về phía Philippines, vì sao miền Bắc mưa to kéo dài?

Bão số 3 ngược về phía Philippines, vì sao miền Bắc mưa to kéo dài?

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 trên Biển Đông có tên quốc tế là Kujira. Dù bão đi ngược về phía Philippines, nhưng trong những ngày tới nhiều nơi trên đất liền nước ta, đặc biệt là khu vực miền Bắc, có mưa to kéo dài, vì sao?

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông bất ngờ 'quay xe' về hướng Philippines, vì sao?

Khám phá thêm chủ đề

Mưa đợt mưa giông thời tiết TP.HCM Nam bộ mưa giông kéo dài mưa to TP.HCM mưa lớn kéo dài

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận