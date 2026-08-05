Bão số 3 ngược về phía Philippines, vì sao miền Bắc mưa to kéo dài?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết: Đêm qua (5.8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 năm 2026, có tên quốc tế là Kujira.



Sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Kujira, cơn bão số 3 trên Biển Đông

NGUỒN: VNDMS

Lúc 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17 độ vĩ bắc và 118,9 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng đông với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đến 4 giờ ngày 6.8, vị trí tâm bão trên khu vực phía tây bắc đảo Luzon (Philippines). Bão di chuyển theo hướng đông đông bắc với tốc độ từ 5 - 10 km/giờ. Sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Đến 4 giờ ngày 7.8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông bắc đảo Luzon tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Dự báo tác động của bão vùng biển phía đông nam của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2 - 4m, biển động mạnh.

Vì sao nhiều nơi vẫn mưa to kéo dài?

Bão số 3 không trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền nước ta nhưng từ đêm qua nhiều nơi ở miền Bắc xuất hiện mưa to. Dự báo còn kéo dài vài ngày tới NGUỒN: VNDMS

NCHMF dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, từ đêm qua, nhiều tỉnh thành miền Bắc xuất hiện mưa to và dự báo kéo dài 3 ngày tới, kèm theo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Cụ thể, đêm qua và sáng sớm nay (5.8), khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4.8 đến 3 giờ ngày 5.8 có nơi trên 100 mm như các trạm: Kim Quan (Tuyên Quang) 135 mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 124 mm, Kim Anh (Hà Nội) 116,8 mm, Phúc Yên (Phú Thọ) 112,8 mm...

Dự báo từ ngày 5.8 đến đêm 6.8, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong thời gian ngắn. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do mưa lớn kéo dài trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh.

Nguyên nhân gây mưa cho các tỉnh thành phía bắc là do rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ hoạt động mạnh dần, nối với tâm bão số 3. Từ ngày 7.8, mưa giảm dần ở các tỉnh thành phía bắc.

Ngoài ra, hình thế thời tiết trên khiến gió mùa tây nam hoạt động với cường mạnh dần nên từ hôm nay ở khu vực Nam bộ và TP.HCM mưa giông xuất hiện nhiều hơn và có thể kéo dài trong 3 ngày tới.