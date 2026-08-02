Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), khoảng 8 giờ sáng nay ,xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông của đảo Luzon (Philippines). Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,9 độ vĩ bắc và 125,1 độ kinh đông. Sức gió vùng trung tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (từ 50 - 61 km/giờ) giật cấp 9 (từ 75 - 88 km/giờ). Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc và có thể tiếp tục mạnh lên thành bão, cơn bão số 14 trên vùng biển tây Thái Bình Dương.



Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới gần Biển Đông, có thể mạnh lên thành bão NGUỒN: JMA

Đến 8 giờ sáng 3.8, bão mạnh cấp 8 với sức gió từ 61 - 74 km/giờ, giật cấp 10 và tiếp tục di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc. Sau đó, bão suy yếu trở lại thành áp thấp nhiệt đới và không có khả năng vượt qua đảo Luzon để vào Biển Đông. Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân do bão Dolphin ở phía đông có cường độ rất mạnh đã hút hết năng lượng nên bão này suy yếu nhanh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) dự báo ngày và đêm 2.8, vịnh Bắc bộ, vịnh Thái Lan, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Trên đất liền, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 70mm trong 3 giờ.

Cảnh báo, đợt mưa giông, mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.